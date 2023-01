Le rapport de la Cour des compte inquiète les partenaires…Amadou Ba calme le jeu

Le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des 1000 milliards de frs du Covid-19 ne quitte pas l’actualité. Le Premier ministre Amadou Ba qui rencontrait dans la salle de conférences du ministère des Affaires étrangères les membres du G50 composant les PTF (Partenaires techniques et financiers) dans le cadre de ses prises de contact a été rattrapé par le dossier de la Cour des Comptes. Le président du G 50, Siaka Coulibaly, a indiqué que le débat autour du rapport de la Cour des Comptes leur a enseigné qu’il y a dans notre pays un besoin d’information et de pédagogie sur les politiques publiques et les institutions qui les mettent en œuvre.

Mais aussi qu’il y a une grande sensibilité des citoyens à la qualité des services publics et à son évolution. Les membres du G 50 ont dressé une liste de recommandations pour une bonne gouvernance et la transparence totale sur la gestion financière. Le président du G50, Siaka Coulibaly, a vivement souhaité que les recommandations de la Cour des Comptes soient appliquées. Ces recommandations font actuellement l’objet d’études par les départements sectoriels concernés sur la base des trois orientations majeures concernant respectivement les réformes juridiques et institutionnelles à initier, les bonnes pratiques à promouvoir et la mise en jeu de la responsabilité des gestionnaires. Siaka Coulibaly a terminé en demandant au gouvernement de prendre en compte les recommandations qui lui ont été faites afin que la lumière soit faite sur le rapport de la Cour des comptes.

Le Premier ministre Amadou Ba a tenu à rassurer les partenaires, selon Le Témoin. Il a indiqué que le PSE a permis de renforcer le cadre macroéconomique et de réaliser des performances solides en terme de croissance et de résilience durant les périodes de crise. Concernant le rapport de la Cour des Comptes, Amadou Ba a annoncé que le Gouvernement va initier une réforme en profondeur de notre système fiscal. De larges concertations seront ouvertes, dans une démarche inclusive.

Pour le Premier ministre, la Covid-19 n’a eu que des aspects négatifs. Elle a révélé en effet la fragilité des États à travers le monde comme elle a éclairé sur les déficiences et certains dysfonctionnements de notre administration. Il faut se réjouir que notre pays dispose d’institutions fortes, compétentes et crédibles qui sont en mesure de diagnostiquer nos maux et de proposer des solutions pertinentes pour restaurer l’harmonie dans l’intérêt des populations.

Les PTF sont rassurés puisqu’à la fin de la rencontre, Siaka Coulibaly a affirmé la disponibilité des partenaires techniques et financiers au gouvernement du Sénégal surtout à la veille des exportations des ressources naturelles, comme le gaz et le pétrole qui sont du pain béni pour la population sénégalaise.