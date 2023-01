Les victimes de l’accident de Kaffrine vont recevoir entre un et deux millions

Les victimes de l’accident survenu à Sikilo, près de la ville de Kaffrine dans la nuit de samedi à dimanche, vont recevoir entre un et deux millions de francs CFA chacun, en guise de soutien, a annoncé le gouverneur de la région, William Manel. «Une enveloppe de 200 millions de francs CFA est dégagée pour soutenir les familles. Chaque blessé va recevoir un million de francs CFA, en guise de soutien. Pour les personnes décédées, leurs familles vont recevoir deux millions de francs CFA», a précisé le chef de l’exécutif régional.

Il a remercié les pouvoirs publics pour la solidarité envers les familles des victimes de l’accident qui a fait 40 morts, selon un bilan officiel. Selon le gouverneur de Kaffrine, une commission régionale de suivi et d’accompagnement des victimes a été mise en place pour faire la répartition de cette enveloppe dégagée par le gouvernement, à travers le ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale. Il a magnifié le rôle important joué par les populations, qui n’ont, dit-il, ménagé aucun effort pour sauver des vies en donnant leur sang. Pour faciliter la prise en charge d’urgence des blessés, il a été collecté 294 poches de sang à Kaffrine et 70 autres à Kaolack, auprès de donneurs volontaires, renseigne l’Aps.