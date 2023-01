Décès de Benoit XVI : Le PDS se solidarise avec la communauté chrétienne

Après le message de condoléances suite au décès de Benoit XVI, une forte délégation du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) dépêchée par le Secrétaire National Maître Abdoulaye Wade s’est rendue à la Cathédrale de Dakar Notre Dame des Victoires à l’occasion de la Messe de Requiem à l’intention du défunt Pape.

La délégation du PDS conduite par le Chef de Cabinet du Président Abdoulaye Wade, M. Alioune Diop accompagné de plusieurs députés et hauts responsables du Parti a exprimé toute sa compassion et présenté les condoléances du Président Abdoulaye Wade, du candidat Karim Wade et du PDS à Monseigneur Benjamin Ndiaye Archevêque de Dakar, et à toute la communauté catholique suite à la disparition de Sa Sainteté le Pape Émérite Benoit XVI.

En présence des nombreux disciples venus assister à la messe, l’Archevêque de Dakar a salué la présence de la délégation du PDS, magnifié la visite et formulé des prières à l’endroit du Président Abdoulaye Wade et des membres de la délégation.