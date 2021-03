Le règne de Macky risque de finir avec cette affaire de mœurs, selon…

Violences au Sénégal : Ansoumana DIONE écrit au Président Macky SALL.

Lettre ouverte d’Ansoumana DIONE au Président Macky SALL pour la stabilité du Sénégal

Excellence,

Pour une affaire de viol, présumé, opposant le Député Ousmane SONKO et la masseuse Adji SARR, notre pays vit, en ce moment, l’un des pires moments de son histoire. Aujourd’hui, nous sommes le risée du monde, ce qui est vraiment regrettable, notamment, pour votre règne. Déjà, nous comptons des morts et plusieurs blessés, du côté des manifestants et des forces de sécurité.

Pour éviter que le Sénégal ne soit déstabilisé, je vous suggère de bien vouloir dissoudre le Gouvernement. Puis, je vous conseillerai de faire une déclaration, pour demander aux manifestants de retourner à leur domicile, le temps d’ouvrir des négociations pour l’apaisement de cette situation. En parcelles circonstances, un chef d’Etat doit faire preuve d’intelligence, pour sauver sa nation.

Si l’on y prend garde, votre règne risque de finir avec cette histoire de moeurs qui ne saurait aucunement vous concerner. Seulement, nous n’avons pas le droit de laisser certains esprits sataniques, brûler ce pays, nous appartenant à tous. Excellence, je reste persuadé que vous êtes en mesure de rependre la situation en main et de permettre à notre pays de démontrer la grandeur de notre nation.

Veuillez agréer, Excellence, l’expression de notre de très haute considération.

Rufisque, le 05 février 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)