Retour de Karim Wade…Macky Sall aux commandes

L’élection présidentielle de 2024 restera dans les annales de l’histoire politique du Sénégal. Un nombre record de candidatures a été enregistré depuis que le ministère de l’Intérieur a fixé la date du 25 février 2024. Après des années d’hibernation, Karim Wade redonne signe de vie. Le leader qui a hypothéqué son avenir politique veut rebondir. Mais la voie sera tumultueuse. Le candidat du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est devant un problème crucial. Et le Président Macky Sall semble être la seule personne à pouvoir sauver l’ancien ministre du ciel et de la terre.

Karim Wade est resté loin de la politique sénégalaise. Le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade pense qu’il est toujours à l’époque où les ruses permettaient d’arriver au pouvoir. Si Karim veut vraiment être président, il a besoin d’une mise à jour. La politique a évolué dans notre pays. Conduite par Ousmane Sonko, l’opposition a mis dans la tête des sénégalais que la prise de pouvoir ne peut se faire qu’en terrassant Macky Sall. Ces opposants ont opté pour la force de la rue. Une voie épousée par une bonne partie des jeunes.

Conscient de la réalité, Karim veut rattraper le temps perdu. Il a posé un premier pas. Candidat déclaré du PDS, il s’est inscrit sur les listes électorales en perspective de la présidentielle de 2024. Maintenant il reste à Wade-fils de trouver le moyen de réduire la distance. Un vrai problème pour Karim. Le candidat libéral en chef veut revenir au Sénégal mais il ne sait pas comment faire. Car il ne peut plus diriger le PDS à partir de son petit Palais doré au Qatar.

Karim a peur de la prison. On a beau dire que le PDS « deale » avec Macky Sall et son régime, mais il n’a aucune assurance qu’il n’ira pas en prison s’il foule le sol sénégalais. Macky Sall est connu pour sa capacité à réduire un opposant à sa plus simple expression. Si Karim commet l’imprudence de se jeter dans la gueule du loup, il le regrettera. Voilà l’une des raisons qui bloque le come-back du «Petit Prince». Mais s’il désire avoir sa chance pour 2024, il sera condamné à se battre avec Macky Sall. Ainsi il pourrait maximiser ses chances auprès des jeunes qui, pour l’instant, n’ont aucune confiance en lui.

Karim Wade a beau gesticuler, mais sa candidature reste en sursis. Qu’il soit candidat ou pas, dépend de Macky Sall. Tous les experts sont d’accord que Karim a perdu son éligibilité. D’ailleurs c’est cette posture qui avait perdu l’ancien ministre du ciel et de la terre lors de la présidentielle de 2019. A l’époque, il s’était déplacé dans les mêmes conditions qu’en 2023 au Koweït pour s’inscrire sur les listes. Mais cela avait été rejeté par la Direction générale des élections au moment de la publication des listes.

Condamné dans l’affaire des biens mal acquis, il doit impérativement lever ses contraintes judiciaires. Ce qui veut dire qu’il devra accepter la main tendue du président Macky Sall. En d’autres termes, Karim ne peut candidater s’il n’obtient pas l’amnistie. Ou au pire des cas, il faudrait qu’on efface du code électoral tous les articles qui bloquent l’inscription des candidats condamnés. Chose qui n’est pas encore prête à arriver.

A une dizaine de mois de la présidentielle, Macky Sall ne va rien changer du code électoral. Surtout quand celui-ci lui permet d’éradiquer tous les problèmes devant lui. Tout ce qu’il peut faire, c’est amnistier Karim pour qu’il gêne la progression du leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et Idrissa Seck. Mais le PDS a déjà rejeté ce projet. Karim et Khalifa Sall ne veulent pas entendre parler d’amnistie. Et sans amnistie, pas de candidature. Des avocats partisans ne peuvent rien changer à la chose.

Karim Wade doit désormais prendre son destin en main. Venir se battre pour ses droits est un impératif. Ou alors il devra rester un outsider qui profite de la renommée de son père. Toute personne qui voudra remplacer Macky Sall devra mouiller le maillot. L’opposition de salon est finie avec l’avènement des patriotes…Désormais c’est «Gatsa Gatsa».

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru