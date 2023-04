Voici les 4 visages de la présidentielle 2024…Macky out et Sonko éliminé

Le schéma de la présidentielle 2024 se dessine. Au moment où des visages nouveaux apparaissent sur le tableau, d’autres par contre, très côtés, disparaissent de cette toile. Depuis les émeutes de 2021, un duo émergeait sur la scène politique et jouait le rôle de favoris pour la présidentielle de 2024. Mais au fil du temps, le tableau de cette présidentielle s’est érodé et de nouveaux visages sont apparus. Karim Wade revient de loin. Et Idrissa Seck renaît de ses cendres. Tandis que du tableau, disparaissent les deux plus grands favoris, Macky Sall et son challenger, Ousmane Sonko. Une scène politique totalement remaniée…

Selon nos sources, Macky Sall tiendra parole et ne se représentera pas pour une troisième candidature à un troisième mandat. Il laissera les libéraux issus du moule de « Wade » se disputer la présidentielle de 2024. Macky Sall ne veut pas ternir son image sur le plan international. Or partout en Afrique, à travers le monde, des voix s’élèvent pour le dissuader de se présenter en 2024. Macky Sall tient à sa réputation, d’autant qu’une planque pourrait même lui être offerte au plan international.

Idrissa Seck est déjà en lice. Karim Wade, dont le retour est annoncé, sera l’un des grandissimes favoris de cette élection qui se tiendra donc sans Macky Sall. Karim Wade poussé par son père qui coachera sa campagne, dopé par la puissante machine électorale du Parti démocratique sénégalais (PDS) peut entrevoir les portes du Palais s’ouvrir à lui. Qui pourra le résister ? Ousmane Sonko est sur le point d’être mis hors-jeu. Il est poursuivi par Adji Sarr pour viol, par Mame Mbaye Niang pour diffamation, par Frédérick Napel pour mise en danger de la vie d’autrui et par Ahmed Khalifa Niasse pour diffamation et violation de domicile…

Ousmane Sonko sera emporté par les procès qui se dressent contre lui. Son inéligibilité sera prononcée à l’issue d’un de ses procès. Et il se fera remplacer par son numéro deux au Pastef, le non moins charismatique, Birame Souleye Diop ou par un autre « pastéfien » qui monte, Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier se trouve lui aussi entre les griffes de la justice pour entre autres, outrage à magistrat. Il n’est pas sûr qu’il s’en sorte si facilement. Et même si par miracle, il s’en sort, l’avenir parait sombre donc pour Pastef.

Car, ce ne sont pas ces visages puérils de la politique qui feront le poids devant des mastodontes comme Idrissa Seck et Karim Wade. Et face à ses deux libéraux, Idrissa Seck et Karim Wade, deux autres visages feront partie de la présidentielle. Abdourahmane Diouf du parti Awalé et Barthélémy Dias de Taxawu Sénégal qui remplacera Khalifa Sall, inéligible… Ces deux n’ont pas l’expérience pour faire face à Idrissa Seck et à Karim Wade qui vont rouler en roues libres en ne faisant que d’une bouchée leurs adversaires.

C’est entre Idrissa Seck et Karim Wade que risque donc de se jouer la présidentielle de 2024. Karim Wade pour la constance dont il fait montre, part favori devant Idrissa Seck. Les détracteurs de l’ancien maire de Thiès lui reprochent sa tortuosité. Le prochain Président de la République du Sénégal pourrait bien être Karim Wade. Le fils de Me Abdoulaye Wade pourrait même compter sur un coup de pouce du Président Macky Sall, en cas de nécessité. Karim Wade rassure plus Macky Sall.

Ensuite, Karim Wade Président de la République, il pourra faire bénéficier son carnet d’adresse. Une élection présidentielle sans Macky Sall, mais avec la participation de Karim Wade, il est certain que les bailleurs de fonds et autres investisseurs apporteront toute leur bénédiction au fils de l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade. Karim Wade, Président de la République en 2024. L’hypothèse est devenue plus que probable.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn