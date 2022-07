Le retour des « combattants » de Macky freine Sonko…et ses insulteurs

Depuis un certain temps, l’on remarque une certaine hégémonie du parti au pouvoir sur l’opposition après des mois et des mois de silence. Macky semble entrevoir le bout du tunnel et prend même de l’avance sur Sonko et Yewwi qui affichent un net recul. Le retour des ténors de l’APR et de Benno depuis les locales a-t-il empêché l’opposition de maintenir son avance sur un régime qui semblait être aux abois ? L’incompétence d’un certain Mahmoud Saleh aurait-elle fragilisé Macky Sall ? Les Mimi Touré, Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Ba, Omar Youm et autres ont-ils repoussé Sonko et les radicaux dans leurs retranchements ?

Le retour au premier plan des ténors de l’APR et de Benno Bokk Yakaar sur la scène politique, ne fait assurément pas les affaires de l’opposition, notamment de Ousmane Sonko. L’opposition est en train de perdre du terrain, et est allée jusqu’à se faire ridiculiser avec le fiasco qu’a connu son dernier appel à un concert de casseroles. Avec les Mimi Touré, Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Oumar Youm et autres revenus aux premières loges, rien ne marche plus pour elle. Ousmane Sonko et les autres ténors de l’opposition, ont perdu de la voix face à la nouvelle situation qui se dessine.

L’opposition est si désespérée, qu’elle n’a que seul et unique recours en ce moment que d’utiliser la fibre ethniciste et le mensonge pour se tirer de la mauvaise passe qu’elle traverse depuis que le Président de la République Macky Sall a fait le rappel de ses troupes, en ramenant à ses côtés certains cadres de son parti qui avaient été écartés du fait des manœuvres et intrigues de Mahmoud Saleh. Les Sénégalais commencent à s’éloigner de Yewwi Askan Wi et à ouvrir les yeux depuis que Mimi Touré et compagnie occupent le terrain

Grâce à leurs discours cohérents et leurs stratégies d’occupation du terrain, Mimi Touré et les autres sont parvenus à couper l’herbe sous les pieds de Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Déthié Fall…qui comble de malheur, sont en train de se discréditer aux yeux des Sénégalais. La déception a été trop grande du côté des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar originaires de Ziguinchor, lorsqu’ils ont découvert que leur édile Ousmane Sonko a été incapable d’honorer ses propres engagements en s’acquittant correctement du loyer de l’immeuble où ils ont trouvé des appartements.

Dépités, les étudiants originaires de Ziguinchor de l’UCAD ont même battu le macadam sur l’avenue Cheikh Anta Diop où ils se sont affrontés aux forces de l’ordre. Pendant ce temps, que fait Ousmane Sonko ? Toute honte bue, il organise une tournée en Casamance avec ses autres compagnons de l’opinion et tente de retourner les populations du Sud contre le Président Macky Sall en disant que le régime de ce dernier n’aime pas les diolas. Tant pis, s’il doit saper la cohésion et l’unité nationale, Ousmane Sonko utilise une telle stratégie désespérée parce que c’est sa seule carte à abattre.

Il est affolé. La méthode de faire de Mimi Touré et son équipe désoriente complètement Ousmane Sonko. Ne parvenant désormais plus à convaincre les Sénégalais à travers des débats d’idées et à travers de fausses promesses, désormais, il ne lui reste plus qu’à tenter désespérément de saper l’unité nationale. C’est la seule voie qui lui reste. Ousmane Sonko sait qu’il a perdu du terrain. Le travail des « combattants » de Macky Sall a bien fini par payer sur le terrain. Grâce à leurs efforts fournis en si peu de temps, Ousmane Sonko et compagnie sont en train de multiplier les maladresses sur le terrain.

Ousmane Sonko a essayé de se rattraper avec un simulacre de conférence de presse hier après la prière de la Tabaski sur le terrain glissant de l’ethnicisme mais mal lui en prit car les Sénégalais savent désormais qu’Ousmane Sonko est prêt à tout pour arriver à ses fins quitte à créer une guerre civile en Casamance. Mais les Casamançais eux-mêmes sont surpris de la dangerosité des propos de Sonko qui peut les mettre en mal avec le reste du pays…

