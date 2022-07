Le chauffeur de taxi braque ses clients et emporte leur bagages

A Man (Ouest de la côte d’Ivoire), un chauffeur de taxi braqueur arrêté en pleine bagarre avec un client

Le chauffeur de taxi spécialisé dans le braquage de ses clients solitaires a été présenté à la presse, le vendredi 8 juillet 2022, par le service régional de la Police Criminelle de Man.

Le service régional de la Police Criminelle de Man a mis fin aux activités criminelles du chauffeur de taxi K.A. Ce dernier a été présenté à la presse, le vendredi 8 juillet 2022. A en croire Tonkpi TV qui rapporte cette information, il a été interpellé alors qu’il se bagarrait avec un client qui lui a tenu tête.

« Il prend ses passagers, il les envoie dans une zone isolée »

« Il prend ses passagers, il les envoie dans une zone isolée. Il les agresse à coups de couteau. Il les jette dehors. Si la personne prend la fuite, il démarre et il part avec tous ses bagages. C’est ainsi que le lundi, nous avons été saisis de ce qu’un taximètre qui a garé quelque part dans la broussaille serait en train de se bagarrer avec un individu. Nous sommes allés sur les lieux et nous avons interpellé le taximètre », raconte le capitaine Beugré Dakouri, chef du service régional de la Police Criminelle de Man.

Après l’arrestation de K.A., les services de police de Man ont été saisis pour savoir s’ils ont reçu des plaintes faisant cas d’agressions similaires. En tout, 6 plaintes ont été enregistrées par les forces de l’ordre.

Un homme qui était au chevet de son épouse hospitalisée a eu la malchance de tomber sur ce taximètre lorsqu’il a eu besoin de ses services pour aller chercher quelque chose à la maison à une heure tardive. « Arrivé chez lui, il demande au chauffeur de l’attendre. Ce dernier l’a suivi dans sa maison et l’a poignardé à coup de couteau. Il a pris tout ce qu’il pouvait avant de prendre la fuite », a dit le capitaine Beugré Dakouri.

Fin de parcours du chauffeur braqueur

Mais l’odyssée criminelle du chauffeur braqueur a pris fin, le lundi 4 juillet 2022, lorsqu’il est tombé sur Kouadio François, planteur à Koro. Ce dernier descendu au carrefour Djakassa a emprunté le taxi du scélérat et indiqué la gare de Facobly comme destination.

« Il conduit le monsieur vers le corridor sud de Guianlé, et il lui a administré plusieurs coups de couteau. Il lui a pris la somme de 10 000 francs et ensuite, il voulait partir avec ses bagages et le monsieur a résisté pour l’empêcher. C’est ainsi que nous avons eu l’information et nous sommes allés le cueillir », a-t-il expliqué.

Pour facilement agresser ses victimes solitaires, il leur demande de prendre la ceinture de sécurité. Il a ainsi opéré tranquillement durant deux mois. La plupart de ses victimes sont des personnes qui ne connaissent pas la ville de Man. Tantôt il agresse avec sa clé de roue, tantôt il utilise son couteau.

Au cours de la perquisition effectuée à son domicile, des dizaines de téléphones portables, 3 sacs de voyages, 4 sacs en main, une valise qui contenait encore certains des effets d’une de ses victimes ont été saisis. Il a reconnu les…Lire la suite ici