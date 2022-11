Un dénouement heureux est enfin trouvé entre les deux opérateurs de télécommunications que sont la Sonatel et Wave Mobile Money. C’est en toute impartialité et en vertu de la préservation des intérêts des différentes parties que l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a joué la carte de la médiation entre les opérateurs cités plus haut, selon le communiqué ci-dessous…