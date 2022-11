Pape Massata Diack : « La Coupe du monde au Sénégal va injecter entre 3 et 7 milliards de dollars »

Invité de la conférence organisée par l’université africaine des sciences et technologie (EMIA) autour du thème : « Economie du football : impact économique de la coupe du monde sur le Sénégal», l’ancien agent marketing de la Fédération sénégalaise de football Pape Massata Diack, a exploré les avantages et les gains économiques que le Mondial pourrait tirer en abritant cet événement planétaire organisé tous les quatre ans. Selon M. Diack, la tenue d’une Coupe du monde au Sénégal reste bien possible et pourrait injecter, avec tout ce qui est dérivé, entre 3 et 7 milliards de dollars.

Selon lui au Sénégal le premier sponsor du sport c’est l’État. Il rappelle que le gouvernement avait dépensé entre 2015 et 2022, 25 milliards de dollars entre les CAN 2015, 2017, 2019 et la coupe du monde Russie. Ce qui n’est pas un investissement vain parce que le Sénégal est champion d’Afrique. « La Coupe du monde au Sénégal va injecter avec tout ce qui est dérivé entre 3 et 7 milliards de dollars. Avec le nom du Sénégal qui brille partout le tourisme apportera entre 5 et 7 milliards de franc Cfa de dépense juste pour les supporter, la diaspora.», a déclaré, Massamba Diack.

Outre cela, il estime que si le Sénégal gagne cette coupe du monde, le pays va récolter 42 millions de dollars. Ce qui équivaut au budget du ministre de sport. « En subvention de la FIFA, aller au 1er tour nous permet d’avoir presque 7 milliards de franc Cfa. L’Etat a dépensé 8 milliards. Au-delà du 1er tour on peut récolter 11 milliards de franc Cfa avant de toucher un mot dans le projet du Stade Demba Diop », pense-t-il.