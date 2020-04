Le Saems n’est pas convaincu de la reprise du 2 juin prochain

Saourou SENE, le Secrétaire général (Sg) du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (Saems) n’est pas du tout convaincu de la nouvelle date du 2 juin prochain pour la reprise des enseignements avec les classes d’examen. Selon le responsable syndical membre du G7, l’heure n’est pas à la projection mais plutôt à l’unité pour combattre le virus.

En tout état de cause l’année scolaire continue de connaître des secousses après les grèves des enseignants et cette pandémie du COVID-19 qui vient s’ajouter à la liste des perturbations compromettant ainsi l’avenir des élèves et des étudiants qui ne savent plus à quelle date se fier.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn