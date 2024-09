Le SEN de l’APR fait le bilan des 12 ans de Macky Sall (Communiqué)

Dans ce communiqué du jour (dimanche 1 septembre), le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) a tenu « à exprimer également sa profonde gratitude aux membres du comité de rédaction de l’ouvrage-bilan « Macky Sall : Macky Sall : 12 ans à la tête du Sénégal, pour ce travail accompli au nom de tous les compagnons de ce grand serviteur de la nation qui a eu à cœur, la transformation et l’émergence du Sénégal », peut -on lire sur la note.

Dans le même ordre d’idées, les membre du SEN soutiennent apporter, par ce livre « la preuve irréfutable de la transformation économique et sociale du Sénégal et la modernisation de ses institutions, à travers :

– un cadrage budgétaire pertinent et porteur de croissance partagée,

– des réformes audacieuses, qui ont renforcé la crédibilité et la respectabilité du Sénégal

– des infrastructures modernes, de connexion et de mobilité collective, socles d’un développement harmonieux,

– une politique de justice sociale ambitieuse, efficace

– la définition d’un cap clair et stabilisé pour atteindre l’émergence avec une préoccupation d’équité territoriale et sociale

– un ancrage définitif au Sénégal de la démocratie, la liberté d’expression et l’État de droit

-et le rayonnement diplomatique du Sénégal ».

Toujours forts de leurs conviction, les auteurs de ce communiqué vantent le bilan de leur mentor et ancien président de la République Macky Sall. Pour eux le bilan de ce dernier reste reluisant. « Ce bilan qui a mis le Sénégal en expansion économique, est adossé sur des réalisations qui ont mis les bases du véritable développement, de la croissance inclusive et durable », apprennent-ils à l’opinion.

Le SEN dit reposer ses propos sur des arguments irréfutables et des statistiques certifiées. Ainsi, ce livre est perçu comme « un legs utile aux populations ». « Qui sauront en exiger la consolidation des acquis et une source d’informations fiable sur les grands bonds accomplis par le Sénégal depuis le Yonou Yokute en passant avec méthode, pragmatisme et clairvoyance par le PSE et Liggeyal Euleuk. En conséquence, le SEN exhorte tous les militants et responsables du Parti d’engager l’amplification et l’élargissement du partage du livre bilan, par des séances d’animation politique à tous les échelons du territoire national et de la Diaspora » se convainc le SEN.