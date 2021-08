Intitulé du titre : Tamkharit 2021– Relecture introspective des extirpés et Tentative de Revalorisation du sermon du khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Sources : Tamkharit : Organes de presse : Dakartimes n°1276 Vendredi 20 Aout 2021 page 3 : Serigne Babacar Sy invite des députés « à revoir leur copie ». -24 Heures n°1298 Vendredi 20 Aout 2021 page 5 : Fatwa de Serigne Babacar Sy Monsour aux politiques à l’occasion de l’Achoura. –Autres.

Base d’appui du titre : «Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs ». « Ceux qui écoutent le discours, et en suivent le meilleur. Ce sont ceux-là que Dieu a bien guidés et ce sont ceux-là les gens doués d’intelligence ». Extrait du Saint Coran, Sourate 39 (Les Groupes Homogènes), Verset 17-18. Eléments d’appréciation du titre:

Ledit sermon fut un moment exprimant, des états psychologiques, socioculturels, religieux, sociaux voire même politico-économiques. Lesquelles considérations s’orientent vers le sens et facette de multiples sujets couvrant le contexte de l’actualité du Sénégal. Les aspects du sermon sont des référentiels prioritaires pour le bien vivre ensemble. Ledit sermon est tracé dans un plan soutenu par repère orthonormé. L’exactitude dans lequel il énonce son adéquation avec les défis voire enjeux de la crise est à la fois pédagogique et instructive. En ligne de mire ci-git, la Covid-19. Les perceptions de l’abscisse et les sensations de la fonction droite du sermon, voguent vers le bon devenir du Sénégal, confronté à la crise. Laquelle situation de désagrément et d’offense aux droits de l’homme sévit brutalement est sans exception tous les pans de la société. Notre pays de croyants, sans aucune mesure doit être alerte.

Le sermon, prononcé a été écouté, analysé par différentes catégories sociales, professionnelles. Convenons-en, ledit sermon est à plus d’un titre, digne d’intérêt. Il suffit de peser les réactions relayées par la presse ; pour se faire une idée exacte du degré de réceptivité de la haute teneur profonde. La portée multidimensionnelle : Spiritualité-Vaccination-Rivalité Politique-Perte des valeurs-Médias et Réseaux sociaux, Bonne gouvernance constituent le poids que reflète la lourde charge du sermon ; dans toute son amplitude, prononcé en la bonne circonstance. 5. Circonscription du titre :

Le peuple sénégalais dans la quasi-totalité de toutes ses franges sociales et intellectuelles a apporté des réflexions fussent-elles à grande échelle passionnelle. Toutefois elles demeurent bien circonscrites. En nombre important d’autres observateurs avertis ont émis des idées concises, avis non divergents s’agissant de la quintessence bien ajustée du fameux sermon. La conjoncture en bandoulière, reste le terreau de fertilisation d’application et d’appropriation opportune des extraits du sermon.

« Ce discours nous a parlé. Il nous a délivré un message pour que nous modifions nos comportements, dans un sens qui nous améliore, et qui nous place sur la rampe du progrès social, et de l’élégance morale » a écrit dans la presse le Pr Abdoul Aziz Kébé sous le titre « Restaurer notre volonté de vivre ensemble ». Personne ne saurait mieux dire que cet islamologue pétri de qualités sublimes et non sublimées.

Attrait du sermon :

Des interrogations de source variées se sont penchées sur le contenu global du sermon et de retenir l’idée d’un projet ainsi libellé. Tamkharit 2021–Collectif d’appui des extraits les plus saillants du sermon du khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Il y est question de restituer, partager pour une appropriation opportune du sermon à des fins d’éducation, d’instruction et pédagogie. Les retombées fructueuses seraient porteuses de haute valeur ajoutée. L’option et la démarche inclusive au bénéfice du Sénégal. Notre pays est partie prenante des thèmes déclinés avec lucidité par le Sage Khalife desTidianes à Tivaoune.

Les initiateurs et promoteurs de cette idée de projet à visage humain se comptent parmi nos éminences grises de grande qualité morale et patriotique. Ces ressources humaines exceptionnelles se sont engagées à s’évertuer, sur les méthodes pratiques de mise en œuvre. L’efficience et efficacité aidant. L’idée maîtresse qui couronne leurs appréciations peut être libellée sans risque majeur de contradiction saillante ou équivoque troublante. Ainsi semble-t-on bien accueillir la formulation dans le formant d’appui énoncé.

Questions et réponses auxquels s’adresse le sermon :

La traduction du contenu dans les extraits saillants, épouse les contours d’expression citoyenne dans la définition du groupe de mot. Cette manœuvre à visage humain doit être sans heurt social et exempt d’externalités négatives. L’inclusion et l’équité dans la répartition des effets escomptés du sermon au profit de la cible sont les piliers de soutien d’importance capitale.

Le peuple du Sénégal, au-delà des divergences politiques, idéologiques, religieuses est invité à s’arc bouter pour l’envol et /ou l’émergence du pays dans la lecture rétrospective des pans du sermon de grande valeur.

« Si telle est la conviction du Khalife, telle que nous l’avons perçue dans son discours, il nous reste à nous de l’approprier dans les différentes sphères qu’il a définies : au plan individuel et moral,

au niveau de l’engagement citoyen, au plan du leadership, politique, religieux, intellectuel et autres, la part des médias ».Pr abdoul Azize Kébé dixit dans son analyse, haut de gamme. Puis conclure sans ambages : « Pour tous ces niveaux de l’intervention des Sénégalais, le Khalife invite à la précellence des intentions pour insuffler à l’acte,

l’âme de la vertu, de la conscience d’Allah ».

Vision prospective du sermon :

Les termes des extraits du sermon mis en orbite sont consistants, fermes, patriotiques. Il y a donc bien là des raisons d’en tirer le meilleur au bénéfice de tous, partant d’une appropriation opportune au niveau général. Au demeurant l’appropriation de quelconque discours visant le bien-être social d’une cible, exige un préalable. Ce pré requis passe par la compréhension des tenants et aboutissants quant au contenu du sermon et du rôle et place des parties prenantes de projet envisagé. Le management partant du doigté des initiateurs et promoteurs est hors des méthodes classiques. L’approche méthodologique se situe aux antipodes des formats classiques et désuets de revalorisation ou réutilisation de discours des hommes célèbres et respectées ; à l’instar du sermon cité en référence dans le titre ci-haut.

Auteur : Serigne Saliou Fall,

Expert en Finance/Management de Partenariat.

Personne Morale de la Daara Baye Fall Liguey Jamou Yalla.