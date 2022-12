Le «Show Of The Year» de Niit Dof annulé à la dernière minute !

La 12éme édition du Show Of The Year n’aura finalement pas lieu cette année. Elle a été annulée à la dernière minute a cause d’une non autorisation. Et pourtant tout était prêt pour accueillir l’évènement ce samedi.

« L’Etat du Senegal à travers son préfet de Dakar sabote la 12éme édition du Show Of The Year en nous refusant une autorisation à la dernière minute », a écrit Niit Dof sur Facebook