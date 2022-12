Bignona : Les meilleurs élèves du Blouf honorés par le «Bulu-ji»

Favoriser l’émulation et promouvoir l’enseignement des sciences pour lutter contre l’abandon scolaire constituent la finalité de la journée de l’éducation et de l’excellence organisée cette année pour la 10ème fois à Mlomp par le «Bulo-ji», une organisation faitière des associations de l’arrondissement de Tendouck.

Cent vingt-deux élèves issus de cinquante-sept établissements ont alors été récompensés pour leurs performances à l’école. De l’élémentaire au secondaire en passant par le moyen, les meilleurs ont été primés. Le Président du bulu-ji, Bourama Diémé, a souligné que c’est une option prise par son organisation pour encourager les jeunes à persévérer dans les études.

Ayant compris que le développement de leur contrée passera forcément par des ressources humaines de qualité, les responsables de cette association ont décidé d’accorder une place centrale dans leur plan d’action de chaque année.

Cette initiatives du Bulu-ji est soutenue et encouragée par l’inspecteur d’académie de Ziguinchor. Cheikh Faye estime que c’est ce genre d’initiatives qui vont contribuer à la qualité de l’éducation notamment dans sa circonscription. Il a profité de cette occasion pour annoncer l’organisation d’un concours régional de l’excellence appelé « la palme académique de Ziguinchor »

Choisi comme parrain de cette journée de l’excellence, le Professeur Ansoumana Diatta, vice-Directeur de l’UFR santé de l’université Assane Seck de Ziguinchor, présenté comme un modèle, a indiqué la voix à suivre à la jeune génération après avoir montré toute sa satisfaction. Il invité les jeunes à être persévérant, résilient et courtois envers leurs parents et leurs encadreurs à l’école pour gravir les échelons et mettant toujours au second plan les activités de loisir.

