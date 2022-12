Ousmane Sonko…un pantin téléguidé par des fossiles politiques, selon

M.SONKO, président du parti PASTEF est un pantin téléguidé par des fossiles politiques d’une certaine gauche à l’idéal suranné qui caresse toujours le rêve utopique d’un grand soir. La démarche de ce disqualifié de la morale coutumière et religieuse de la vie sociale sénégalaise, imite servilement les méthodes d’une époque, politiquement et économiquement dépassées. Par conséquent, il regarde et apprécie le Sénégal d’aujourd’hui avec ses yeux d’emprunt du XXème siècle. D’où son discours politique violent et rétrograde dans un Sénégal qui enregistre des progrès multiformes considérables sous le magistère du Président Macky SALL. Ce faux dévot, adepte de l’illusionnisme, déjà canonisé par ses « talibés », agit sous l’emprise d’une haine forcenée. Il est par ailleurs, un apprenti politique qui excelle dans l’art de la tromperie des masses pour assouvir ses propres ambitions et de l’utilisation des jeunes afin d’accéder au pouvoir. Il reflète également le profil d’un populiste primitif, porteur d’un projet incomplet et d’une communication teintée d’immaturité. En réalité, il n’est qu’un aventurier qui a fait irruption sur la scène politique sans aucun passé militant et de combats patriotiques à son actif. Ainsi, son vocabulaire et parfois même son gestuel renseignent sur sa puérilité qui le maintien dans l’incapacité de soutenir un débat alternatif face à la vision constructive du Président de la République.

Contrairement à ces pyromanes, regroupés au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, le Président Macky SALL s’est lancé dans un élan de construction du Sénégal depuis son accession à la magistrature suprême. Dans cette logique, il a engagé de grands chantiers aussi bien dans le secteur des infrastructures (routières, ferroviaires, portuaires, universitaires, sportives,…) que dans le secteur du transport des masses (TER, BRT).Puis celui de l’éradication de la pauvreté et des inégalités qui reste d’ailleurs, l’une de ses politiques sociales les plus pertinentes dans le P.S.E, matérialisée à travers : le PUDC, financé à hauteur de 220 milliards de Frs CFA (la politique de l’allégement des travaux des femmes ; mise en œuvre du réseau hydraulique et électrique rurale ; de pistes rurales), le PUMA avec une mobilisation de ressources internes à hauteur de 15 milliards de Frs CFA (travaille à l’équité territoriale par la modernisation des axes et territoires frontaliers), le PROMOVILLES qui bénéficie d’une enveloppe financière globale de 151 milliards de Frs CFA ( appuie les collectivités territoriales en termes d’aménagement et de développement de leurs infrastructures),la CMU, les bourses de sécurités familiales…

En définitive, il est important de magnifier la volonté politique du chef de l’Etat, manifestée encore une fois de plus dans les 11 batteries de mesure, prises pour lutter contre la cherté de la vie. Ce qui a entrainé systématiquement la baisse portant sur les produits de services de consommation courante (riz, huile, sucre, viande…), les frais scolaire et universitaire. Sans oublier la diminution prochaine du cout du loyer. Certainement, ces mesures soulageront le quotidien des sénégalais et allègeront les dépenses des ménages.

Pape THIAM

Responsable Politique

Parcelles Assainies