Le trophée de la Coupe du monde est arrivé à Dakar

Le trophée de la Coupe du monde est au Sénégal à partir de ce mardi 6 septembre 2022 pour deux jours. Notre pays reçoit ce prestigieux trophée pour la deuxième fois de son histoire, après 2018.

L’avion transportant la grande dame a atterri avant 10 heures sur le tarmac de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass, à son bord, les équipes de la Fifa et de Coca Cola. Un fait inédit s’est produit ce mardi, car le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et celui de la Coupe du monde séjournent en même temps, au Sénégal.

« Conformément à une tradition bien établie, la Fédération Internationale de Football Association communément appelée FIFA, en relation avec ses partenaires et annonceurs, a décidé, encore une fois, de présenter le trophée de la Coupe du monde de Football aux populations et à leurs dirigeants dans une perspective de consolidation des enjeux de communication et de promotion de la culture de paix entre les peuples du monde entier, sans exclusive », s’était réjoui le ministre des Sports, Matar BA, face à la presse, le 30 août dernier