Des chercheurs découvrent…Le vaccin Covid a des effets sur la vessie

Covid-19 : l’hyperactivité de la vessie, un effet indésirable du vaccin ?

Récemment, un nouvel effet indésirable liée à la vaccination a été rapporté par des chercheurs (Getty Images) (Getty Images)

De nombreuses personnes vaccinées contre le Covid-19 rapportent un nouvel effet indésirable, une hyperactivité de la vessie. Explications.

Plus de 52 millions de Français sont complètement vaccinés contre le Covid-19. Au fil des mois et des études, les chercheurs en apprennent davantage sur les contours du virus et les potentiels effets indésirables du vaccin. Si tout le monde n’est pas touché par les mêmes effets secondaires, la plupart des vaccinés rapportent une douleur au point d’injection, des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fièvre ou des frissons.

Mais, récemment, un nouvel effet indésirable liée à la vaccination a été rapporté par des chercheurs de l’université de Kaohsiung, à Taïwan. Selon eux, le vaccin contre le Covid-19 pourrait être à l’origine de troubles des voies urinaires. Leurs conclusions ont été publiées dans le Journal of Clinical Medicine.

Pour parvenir à cette observation, ils ont collecté des réponses obtenues grâce à des sondages publiés en ligne. « La participation à cette recherche était volontaire, par conséquent, les sujets n’ont reçu aucune compensation financière ni aucune autre incitation, ce qui a minimisé les biais d’information et de sélection », précisent les auteurs de cette étude.

Augmentation de l’envie d’uriner

Au regard des résultats, 13,4% des sondés ont rapporté des effets secondaires concernant le système urinaire. La majorité des personnes concernées a mentionné un besoin impérieux d’uriner et une augmentation de l’envie d’uriner. D’autres ont également rapporté une incontinence suite à la vaccination.

Récemment, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a publié une liste exhaustive de possibles effets indésirables suite à la vaccination contre le Covid-19 avec Pfizer et Moderna. En plus de conséquences plus classiques, elle mentionne maintenant une hyperactivité de la vessie…

Journal of Clinical Medicine.