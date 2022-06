La belle aux rondeurs époustouflantes meurt en pleins ébats avec son copain

Drame dans un hôtel à Yopougon : Une belle jeune fille ‘’Apoutchou’’ meurt en pleins ébats sexuels avec son copain

La montée au 7ème ciel a été définitive pour Mlle S. Manuella qui est décédée, le jeudi 2 juin 2022, dans les bras de son copain L.W., dans un hôtel à Niangon, dans la commune de Yopougon.

Partie de son quartier Gonzagueville (Port Bouet) dans la soirée du jeudi 2 juin 2022 pour passer de bons moments avec son copain L.W., dans un hôtel non loin du terminus 27, à Niangon, à Yopougon, S. Manuella, très belle jeune fille aux rondeurs insolentes (‘’Apoutchou’’), a poussé son dernier soupir en pleine montée au 7ème ciel. Autrement dit, la partie de jambes en l’air a viré au drame avec le décès de Manuella.

Avant l’arrivée de la belle. Manuella, son copain L.W. réserve une chambre dans un hôtel non loin du terminus 27

Le jour des faits, nous apprend Soir Info, S. Manuella quitte son quartier et rejoint son copain L.W. pour passer la nuit ensemble. Avant son arrivée, L.W. qui est commerçant trouve ‘’un petit temps’’ pour se rendre non loin du terminus 27 pour la réservation d’une chambre d’hôtel dans un réceptif. Il précise au réceptionniste qu’il s’agit d’une nuitée et non d’un moment de passe.

Peu après 20h, S. Manuella, une femme à la forte corpulence appelée communément ‘’Apoutchou’’, rejoint son copain à Yopougon. Main dans la main, ils s’offrent un plat copieux bien arrosé dans un maquis de la place. Quand les deux tourtereaux sortent du lieu de restauration, tous les clients tombent d’admiration sous les déhanchements de Manuella et s’imaginent à la place de son copain.

Quelques instants plus tard, les deux amoureux arrivent à l’hôtel et accèdent à leur chambre. Dès lors, les choses sérieuses peuvent commencer. Et en pleins ébats sexuels, les gémissements de Manuella se transforment en difficultés respiratoires. Son copain arrête tout et fait appel à un taxi dans lequel il installe sa chérie sur la banquette arrière pour rejoindre le centre de santé Agefocine.

Les agents qui viennent pour transporter Manuella dans une des salles d’hospitalisation se rendent compte qu’il est déjà trop tard. La pauvre a rendu l’âme avant son admission au centre de santé.

Le lendemain vendredi 3 juin 2022, la police a été alertée aux environs de 6h pour faire la constatation. Les policiers ont trouvé un corps à moitié nu déjà recouvert d’un drap de couleur blanc-fleurie. Après quoi, le corps a été enlevé et transféré pour sa conservation dans une morgue…

La police a ouvert une enquête pour savoir l'origine de la supposée crise qui a emporté la belle jeune fille. En attendant les résultats, on évoque des antécédents asthmatiques de la victime, dans l'entourage de S. Manuella.