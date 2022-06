Eto’o aux joueurs camerounais : « Je m’en fous qui est en face, vous devez faire le job »

Vainqueur du Burundi (1-0) jeudi à l’extérieur, le Cameroun a plutôt bien débuté les éliminatoires de la CAN 2023 malgré son incapacité à tuer le match. Mais le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o, est loin de se contenter de cette courte victoire. Il reste sur sa faim et a tenu à le faire savoir aux joueurs dans le vestiaire après le match en poussant un vrai coup de gueule et en rappelant que leur place dans le groupe pour la Coupe du monde 2022 est loin d’être assurée.

« Moi je ne suis pas content ! Vous représentez l’équipe nationale du Cameroun. Je m’en fous qui est en face, vous devez faire le job », a grondé l’ancien capitaine des Lions Indomptables. « J’ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du monde, mais je sais quels problèmes j’avais et pourquoi je ratais mes Coupes du monde. Ça ne va pas se passer tant que je serai président ! J’ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères je vous le dis. Personne n’a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serais content. Je jouerais avec des enfants.»