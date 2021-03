Le verdict est tombé pour la gardienne qui a couché avec le prisonnier

La gardienne de prison qui a été surprise en plein ébat sexuel avec un détenu dans une prison en Afrique du Sud a été suspendue.

Cette décision a été prise après que le porte-parole des services correctionnels, Singabakho Nxumalo, a révélé qu’une procédure disciplinaire avait été lancée à la suite de l’incident survenu dans une prison du KwaZulu-Natal.

Les photos et vidéos de l‘incident ont soulevé des questions sur la façon dont le téléphone portable utilisé par le prisonnier pour filmer l’escapade sexuelle avec la gardienne s’est retrouvé dans la prison.

Singabakho Nxumalo, a déclaré à la radio 702 que d’autres responsables de la prison pourraient être punis s’ils sont reconnus coupables.

« Nous avons suspendu la gardienne impliquée et nous avons pris des mesures disciplinaires contre le détenu. L’enquête est beaucoup plus large que les deux personnes vues sur la vidéo car, nous devons comprendre s’il s’agit juste d’un incident isolé ou s’il y a plus et s’il y a d’autres acteurs. »

L’enquête examinera comment les deux personnes ont réussi à marcher jusqu’au bureau et à y accéder, ainsi que l’origine du téléphone portable qui est considéré comme un objet de contrebande en prison.

« Nous ne les voulons pas (les téléphones portables) dans nos centres. C’est un cas classique, un téléphone portable a été utilisé pour filmer l’incident

Les téléphones portables ne sont qu’un élément de la longue liste d’objets de contrebande qui ne sont pas autorisés parce qu’ils causent du tort aux gens et sont utilisés pour planifier d’autres crimes », a-t-il ajouté.