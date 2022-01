L’école dans la tourmente…le Saems et le Cusems lancent un 4e plan d’actions

Déplorant le «manque de volonté manifeste» du gouvernement de matérialiser les accords, le syndicat autonome des enseignants du Moyen Secondaire (SAEMS) et le Cadre unitaire syndical des enseignants du Moyen et du Secondaire (CUSEMS) appuient sur l’accélérateur.

Suite à la réunion d’évaluation de leur troisième plan d’actions, les syndicalistes passent à la vitesse supérieure. Ils ont décidé de faire ce mercredi 12 janvier 2022 un débrayage à 9 H, qui sera suivi de la marche nationale des enseignants du Sénégal à Thiès.

En plus de cela, les membres du SAEMS et du CUSEMS, selon L’As, vont observer une grève totale le jeudi 13 et le vendredi 14 janvier 2022. Ils maintiennent également le boycott de toutes les évaluations, des activités d’éducation physique et sportive et des activités de cellules pédagogiques.