Législatives 2022 : Entretien exclusif avec Cherif Ben Amar Ndiaye de la coalition Aar Sénégal

La bataille pour les élections législatives fait rage entre les différents candidats. A l’heure actuelle, ils sillonnent le territoire national pour convaincre leur électorat. La coalition Alternance pour une Assemblée de rupture (AAR Sénégal) est l’attraction de ces joutes électorales. Dans cet entretien avec la rédaction de Xibaaru, Chérif Ben Amar Ndiaye est revenu sur le comment cette coalition compte changer le visage de l’Assemblée nationale.

Xibaaru. Pensez-vous que Aar Sénégal aura les voix nécessaires pour gagner devant Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi ?

Cherif Ben Amar Ndiaye. Le contexte politique nous est favorable. Les errements et les difficultés des autres partis nous sont profitables. Mais cela n’est pas de notre fait. Nous n’en sommes pas comptables même si nous exprimons notre solidarité contre les injustices dont Yewwi est victime. Quant à Benno, leur bilan de législature est catastrophique qu’ils n’osent pas le défendre. Un moustique n’est pas un remède contre le paludisme.Donc de plus en plus d’esprits épris de paix et de démocratie penchent vers notre coalition. Une coalition responsable et constante dans ses positions de principes. Donc finalement l’espoir est permis. Nous avons confiance.

L’opposition part en ordre dispersée en perspective des législatives. Est-ce la bonne formule face à Benno Bokk Yakaar qui n’est pas une petite coalition ?

Nous avons été les premiers dès le début, par la voix de Abdourahmane Diouf de AWALE, à lancer des appels pour constituer une grande force de l’opposition unifiée pour faire face à Macky et Benno. Nous avons eu des fins de non-recevoir. Pourtant Yewwi et Wallu ont conclu des accords à l’insu et en marge de tous les autres partis de l’opposition. Dommage parce nous pensons que c’était la bonne stratégie. Fort heureusement nous avons mis en place une « Force tranquille » de l’opposition qui fait peur et qui ambitionne de battre Benno. Macky est actuellement dans une situation périlleuse entre le

«DOYNA » et le « JEEPPI ». Pour preuve dans la diaspora les députés sortants de Benno qui ont exercé leur mandat dans la figuration invisible et dans l’absentéisme exacerbé, sont complètement désavoués. Donc BENNO n’est plus à craindre. Plus personne n’est dupe. On sait que Macky recherche une majorité pour avoir la voie libre pour tenter le 3e mandat. Donc ces législatives seront un référendum pour ou contre un 3e mandat. Et cela les fragilise énormément.

Aar Sénégal est la cible d’une partie de l’opposition. Pourquoi cette opposition au sein de l’opposition ?

AAR Sénégal n’est pas une opposition dans l’opposition. C’est de l’intox de la part de ceux qui ont peur à juste titre de cette belle et ambitieuse coalition. Nous sommes une opposition responsable. Pourquoi nous imputer les erreurs et négligences de Yewwi, avouées et reconnues par eux-mêmes. Nous avons toujours exigé que les élections législatives se tiennent à date échue. Aujourd’hui tout le monde nous rejoint dans cette position, après des détours violents regrettables.

L’exemple Sri Lankais n’est pas transposable au Sénégal. L’alternance s’y fait toujours par les urnes. En 2019 (présidentielles), c’est avec le système injuste du parrainage que certains étaient admis à concourir. Et c’est sans gêne et sans égards pour les recalés injustement qu’ils sont allés aux élections dont ils ont tiré leur légitimité d’aujourd’hui. Je ne pense pas que l’hégémonisme dont certains font preuve dans l’opposition soit productif. D’autant que si le peuple donne la majorité à l’opposition, nous serons obligés de nous retrouver. Donc nous sommes pas des adversaires, mais des concurrents et éventuellement de futurs partenaires de l’opposition.

Que proposez-vous à ces jeunes soif d’un changement radical à tous les niveaux ?

D’abord et avant tout nous aider à faire partir ce régime pour créer les conditions et faire des réformes économiques profondes pour redresser et relancer le pays. Nous prônons le patriotisme économique pour redonner notre économie aux sénégalais. Des réformes tendants à renforcer et protéger notre secteur privé. Des réformes qui favorisent notre agriculture et une industrialisation plus axée sur la transformation des produits locaux. Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Faire de ce slogan une réalité.

En exemple AAR Sénégal propose pour la diaspora sénégalaise la création d’une banque d’investissement et de crédit pour aider les sénégalais de l’extérieur à se réapproprier leur marchés alimentaire, sociaux économiques et même culturels qui sont entre les mains des étrangers ( ex produits alimentaires, transferts d’argent et billets d’avion…) et appuyés par leurs banques étrangères qui sont sur place. Cette question centrale permettra des investissements massifs aussi bien dans les pays d’accueil qu’au Sénégal et va fortement booster l’emploi des jeunes.

Nous proposerons aux jeunes des changements transitionnels vers la prise en main de nos propres richesses. C’est un changement de paradigmes qui leur évitera l’émigration clandestine. Nous aurons une politique de réintégration dans des secteurs économiques viables, des migrants rejetés ou non, en renforçant les pouvoirs incitatifs du secrétariat d’Etat des sénégalais de l’extérieur. Pour ne pas en faire un Ministère plein directement rattaché à la présidence ou à la primature.

Aar Sénégal à l’Assemblée, quels changements comptez-vous amener à l’hémicycle ?

Notre contrat de législature met l’accent sur des principes fondamentaux et essentiels: La transparence et la recevabilité parlementaire :

Pour ce qui est de la transparence: Donner de droit à l’opposition deux postes de vice-président. Donner de droit à l’opposition la présidence de la commission des finances. Créer une télé parlementaire pour diffuser en direct les plénières et les travaux de commission.

Pour ce qui est de la recevabilité :

Évaluation des députés et rendre compte publiquement de son travail aux mandants. Abolir les cumuls de mandats pour lutter contre l’absentéisme. Pourquoi pas créer une session parlementaire spéciale pour que le peuple vienne à l’Assemblée Nationale pour poser des questions aux députés ? Après c’est le peuple que les députés sont censés être représentés. Les députés doivent donc pouvoir leur demander des comptes. Ce n’est pas du populisme. Cela participerait au renforcement de la démocratie participative.

En outre, il faudrait instaurer des commissions spéciales chargées de la santé publique, de l’Education nationale ( l’intégration officielle des daaras dans le secteur de l’éducation notamment) et de l’agriculture en général….Par ailleurs les 15 députés de la diaspora devraient avoir leur propre groupe parlementaire autonome pour véritablement prendre pleinement en charge les problématiques et préoccupations des diasporas sénégalaises. Mais pour permettre à l’opposition d’être plus efficace et efficient dans la mise en œuvre de son programme, il faut que le peuple nous donne la majorité. Ainsi dans la période de transition de 16 mois de cette 14e législature, nous allons encadrer Macky Sall vers la sortie sans dommages pour le peuple et le pays.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru