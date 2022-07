Législatives 2022 : Le mémorandum d’Ànd Sàmm Jikko pour une Assemblée de rupture

L’Assemblée Nationale du Sénégal n’a pratiquement jamais joué son rôle de représentation nationale, au moins de 1963 à nos jours. Elle a toujours été, malgré le principe de séparation mentionné dans la Constitution, à la solde de l’Exécutif. D’ailleurs il est courant d’y entendre certains dire qu’ils sont « député du Président » !

Elle ne contrôle pas sérieusement le gouvernement, n’évalue pas efficacement les politiques publiques, ne vote pas les lois en tenant compte des aspirations du peuple et de ses us et valeurs. Tres souvent les députés se sentent plus redevables à leur parti qu’à la patrie, les majorités mécaniques assurent au Président ses vœux. Applaudissements, querelles de chapelle, insultes, bagarres… font parti du décor de l’hémicycle. Il est rare d’y enregistrer des débats constructifs, dans le fond, pour le bien et l’intérêt des populations.

La volonté et le désir du Président de la République y planent tout au long de la session parlementaire. C’est pourquoi Ànd Sàmm Jikko yi, initiateur de la proposition de loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal vient vous soumettre ce présent mémorandum pour signature en cas d’engagement de votre coalition à mettre tout en œuvre pour l’effectivité des points ci-dessous.

Nous souhaitons vivement que l’intérêt particulier disparaît à tout jamais à l’Assemblée Nationale pour faire place à l’intérêt général. Même si la Constitution et le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale sont assez explicites sur le rôle et la mission de cette Institution on relève une violation manifeste de leurs dispositions.

Pour une assemblée nationale réellement du peuple, pour le peuple et par le peuple, notre coalition s’engage à tout mettre en œuvre pour l’effectivité des questions suivantes :

 kriminalizer lomoseksiyaalite

 Arrêter l’agenda elgebete déroulé au Sénégal

 Instaurer la peine de mort

 Bannir définitivement les cumuls de fonction

 Fixer des critères moraux d’éligibilité aux pouvoirs Exécutif,

Ababacar Mboup de And Sam jiko yi