Législatives 2024 : Donner une majorité à Diomaye « pour annihiler les dernières reliques du système »

Élections législatives du 17 novembre : Donner une majorité confortable au Président et son Premier Ministre pour annihiler les dernières reliques du système pour un début de mandat sous les meilleurs auspices

Je dissous l’Assemblée Nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise ( déclaration de Son Excellence Bassirou Diomaye Faye)

Son élection spectaculaire à la tête de la présidence de la République du Sénégal aura été incontestablement et indiscutablement un événement historique qui marquera à jamais l’histoire politique de la nation car ayant suscité auprès de toutes les couches de la population un immense vent d’espoir et de renouveau de la vieille classe politique groggy depuis le 24 Mars 2024 en tentant laborieusement de tirer les ficelles par le biais d’une opposition fantoche, nullissime, revancharde et rancunière qui cherche systématiquement à bloquer, saboter et annihiler toutes les actions entreprises par le duo inédit Diomaye-Sonko. C’est pourquoi d’ailleurs j’ai l’intime et puissante conviction que le 17 novembre sera un évènement historique pour donner au Président de la République les moyens de disposer de leviers institutionnels pour dérouler sans anicroches le programme de rupture vendu aux sénégalais.

Le 17 novembre sera par la même occasion pour les millions de Patriotes épris de justice et de renouveau de donner carte blanche à l’actuel régime les coudées franches et rompre définitivement le culte du blocage par une opposition n’ayant pas toujours avalé la pilule amère de la cinglante défaite. S’inscrivant dans une revanche et de blocage systématiques, les députés de l’opposition en effet ont royalement bloqué le débat d’orientation budgétaire (DOB) provoquant par ricochet purement et simplement son annulation tout en menaçant le gouvernement d’une motion de censure « pour faire tomber le gouvernement dès demain » pour reprendre ses propres termes.

Par la même occasion, tous les sénégalais ont été témoins du rejet en bloc par cette opposition non républicaine lorsqu’il a été question du projet de suppression des deux (2) institutions( HCCT et CESE) jugées « budgetivores ». D’ailleurs son Excellence dans son adresse à la nation n’avait pas manqué de déplorer cette attitude en ces termes : « Le gage d’une collaboration franche avec la majorité parlementaire était une illusion, celle ci ayant décidé le culte du blocage « .

Le 17 novembre sera également un grand rendez-vous pour permettre au Président et son Premier Ministre d’avoir une majorité confortable afin de mettre en œuvre les réformes constitutionnelles qui nécessitent l’approbation des trois cinquièmes de l’Assemblée Nationale mais également d’éviter alliances de circonstance souvent instables qui pourraient provoquer des crises politiques regrettables.

Le 17 novembre sera également une très belle occasion pour les sénégalais de rompre définitivement les vertiges du passé et tourner la page de cette opposition qui a mis le Sénégal dans un gouffre financier lugubre parce qu’il ne sera plus question de donner une once de manœuvre à ces petites gens qui ont décérébrés les sénégalais sans aucune pitié.

In fine, c’est parce que j’ai l’intime conviction personnelle quand on élit un gouvernement, il faut lui donner nécessairement les coudées franches pour dérouler sereinement et convenablement les réformes audacieuses et prometteuses d’un Sénégal juste, souverain et prospère.

Voilà pourquoi l’obligation nous est faite de voter massivement le 17 novembre pour la liste Pastef les Patriotes afin de garantir une majorité absolue au Président de la République et son Premier Ministre.

Mouhamed Diop

Professeur de français

Pastef Keur Socé