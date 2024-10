Moussa Bala Fofana : «Nous n’avons pas le droit de trahir ce Peuple…»

Le ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a abordé plusieurs points dont l’état de l’économie sénégalaise, la crise actuelle dans le secteur des Btp, mais aussi la question sensible des convocations récentes à la Division des investigations criminelles (Dic). Selon lui, le développement économique du Sénégal ne peut se faire que par l’engagement de tous. Le ministre de l’Urbanisme, qui était l’invité de Maïmouna Ndour Faye sur 7Tv, appelle à un engagement national pour redresser le pays. «Nous n’avons pas le droit de trahir ce Peuple qui nous a fait confiance à 54%…», a-t-il lancé d’emblée.

Aussi, face à la crise économique qui secoue le pays, accentuée par des difficultés dans le secteur des Btp, le ministre a voulu rassurer. «Le gouvernement est pleinement conscient de la gravité de la situation, mais travaille activement à y remédier. Le développement économique du Sénégal ne peut se faire que par l’engagement de tous, gouvernement, secteur privé et pôles territoriaux. Nous avons le devoir de dire la vérité aux Sénégalais et de construire une relation de confiance», a-t-il insisté. Lors de cet entretien, le ministre de l’Urbanisme a dévoilé qu’un plan stratégique sera présenté aux Sénégalais le 7 octobre prochain. Ce plan, selon lui, vise à apporter des solutions concrètes aux défis actuels. S’exprimant sur la gestion financière de l’ancien gouvernement, notamment en ce qui concerne les appels d’offres spontanés sans impact réel sur l’économie du pays, il précise que le gouvernement a pris le temps d’analyser les comptes de l’Etat pour fournir un diagnostic complet et transparent. «La rigueur et la transparence demeurent des priorités pour établir des relations solides avec les partenaires financiers internationaux, notamment le Fmi», a-t-il ajouté.

Interrogé sur la crise dans le secteur des Btp, qui a vu l’arrêt de plusieurs chantiers, Moussa Bala Fofana a tenu à rassurer que cet arrêt momentané ne compromet pas le taux de croissance du pays, malgré les inquiétudes. «Le recul de 2% du taux de croissance économique ne peut pas être attribué uniquement à l’arrêt des travaux dans le secteur des Btp. D’autres facteurs, comme la sous-valorisation du secteur agroalimentaire, sont également à considérer. Pendant une décennie, le Sénégal a négligé cet aspect crucial de son économie en concentrant ses efforts sur les infrastructures, ce qui a réduit l’équilibre des exportations», a-t-il expliqué.

Sur la question sensible des convocations récentes à la Division des investigations criminelles (Dic), le ministre a tenu à lever toute ambiguïté. «Parler de restriction des libertés est un peu fort», a-t-il affirmé, en réfutant les accusations de répression. Selon lui, les réformes engagées visent au contraire à renforcer l’Etat de Droit et à garantir une Justice équitable pour tous. «La Justice sénégalaise a besoin de jouer son rôle pleinement, dans le respect de la légalité et de l’équité, des valeurs fondamentales pour assurer la stabilité de la Nation», a-t-il martelé.

Le ministre de l’Urbanisme a également souligné que les actions de son gouvernement en matière de Justice «sont à célébrer, car elles s’inscrivent dans une dynamique de transparence et de renforcement de l’Etat de Droit, essentielle pour maintenir la paix sociale et la stabilité du Sénégal».

Avec Le Quotidien