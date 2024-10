Le fils du Commissaire Keïta exige sa libération : «sa place n’est pas en prison»

Le Commissaire Cheikhna Keïta est en prison depuis quelques semaines pour diffusion de fausses nouvelles. Cet emprisonnement plonge dans le désarroi ses enfants, à l’image de Abdourahmane Keïta qui appelle à sa libération immédiate. «Il n’a rien fait. On doit le libérer pour qu’il aille retrouver ses enfants», demande-t-il. Il ajoute : «On va mener le combat pour qu’il soit libéré. Nos avocats vont déposer une demande de liberté provisoire avec la fin des vacances judiciaires. On ne peut pas mettre en prison quelqu’un sans avoir des bases solides et priver les gens de leur liberté de façon aussi facile. Lors de son audition, il a montré la vidéo complète et il n’y a rien à dire sur ses déclarations. Mais, c’est facile d’envoyer quelqu’un en prison au Sénégal.»

Aujourd’hui, la famille Keïta est «mobilisée» pour le retour de la figure paternelle à la maison. «Il y a les soutiens politiques qui font ce qu’ils peuvent. Nous sentons aussi leur implication. Nous avons saisi aussi les organisations de défense des droits de l’Homme pour qu’elles s’impliquent pour sa libération. Nous sommes en train de voir comment aborder la suite. Il n’y a au Sénégal que ma mère et mes sœurs, parce que tous les hommes de la maison vivent à l’étranger. C’est une situation injuste et insupportable. Pendant sa garde à vue, on ne pouvait pas le voir à la Dic. Ce fut douloureux pour toute la famille qui a dû traverser cette épreuve jusqu’à son placement sous mandat de dépôt à Rebeuss», poursuit M. Keïta dont les propos sont repris par Le Quotidien.

Commissaire Keïta paierait ainsi ses positions politiques tranchées. «C’est un régiment politique évidemment. Mon père n’a jamais voulu s’engager à leurs côtés alors qu’ils se connaissent très bien. Il ne partageait pas leurs orientations politiques. Je suis témoin de cela. Que les gens le libèrent pour qu’il aille retrouver sa famille, parce que sa place n’est pas en prison. Nous croyions que ces pratiques étaient révolues avec le changement de régime. Nous avions dénoncé à l’époque les arrestations politiques sous l’ancien régime», poursuit Abdourah-mane Keïta. Il faut savoir que l’ex-Commissaire Cheikhna Keïta a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 10e cabinet pour diffusion de fausses nouvelles le 10 septembre dernier, à la suite de la publication d’une vidéo prétendant qu’une altercation aurait eu lieu entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, au palais de la République.