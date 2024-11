Législatives 2024 : La CEDA déploie 199 superviseurs et 531 contrôleurs à Kaolack

La Commission électorale départementale autonome (CEDA) de Kaolack (centre) est en train de déployer 199 superviseurs et 531 contrôleurs en prévision des élections législatives anticipées de dimanche, renseigne son président, Moussa Yaba Fall.

Dans le département de Kaolack, 254 062 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire les députés de la quinzième législature. Cette circonscription électorale dispose de 199 lieux de vote et de 531 bureaux de vote, précise le président de la CEDA de Kaolack. Pour les communes de Kaolack et de Kahone, la CEDA va superviser 41 lieux de vote pour un total de 271 bureaux de vote et 143 967 électeurs, a précisé Moussa Yaba Fall sur APS.

Dans l’arrondissement de Koumbal, qui compte 52 lieux de vote et 95 bureaux de vote, 40 238 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. Dans celui de Ndédieng, il est prévu 62 lieux de vote et 90 bureaux de vote, pour 35 930 électeurs. Au total 33 907 électeurs devraient voter dans l’arrondissement de Ngothie, dans 44 lieux de vote et 75 bureaux de vote.

Pour le déplacement des superviseurs et contrôleurs, la CEDA loue des véhicules, notamment des bus de transport en commun de voyageurs, pour les acheminer dans leur lieu d’affectation. ‘’Il faut que ces superviseurs et ces contrôleurs rejoignent leurs lieux d’intervention avant 17 heures’’, a insisté Moussa Yaba Fall. Il invite ces derniers à faire ‘’attention aux politiciens’’ dans l’exercice de leur travail, leur conseillant de se faire héberger par les chefs de village.

‘’A la CEDA, nous sommes apolitiques. C’est pourquoi je ne leur ai pas demandé d’avoir des relations avec eux. Et puisque le chef de village représente l’Administration, même si parfois il peut être un homme politique, c’est moins grave. J’ai eu à relever, à deux reprises, des contrôleurs qui se sont permis d’aller loger chez un responsable politique’’, a-t-il déploré.