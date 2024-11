Législatives 2024 : Serigne Saliou Fall soutient Pastef par une caravane digitale

ELECTION LEGISLATIVE DU 17 NOVEMBRE 2024/Caravane Digitale d’Appui pour une Majorité Absolue à la liste PASTEF.

MISE A NIVEAU :

Pour les élections législatives du 17 novembre 2024, le leader du Pastef appelle à donner une majorité écrasante au parti du pouvoir pour permettre au Chef de l’Etat de mettre en pratique le nouveau référentiel de transformation économique et sociale du Sénégal 2050 : «ce qui reste à faire c’est de donner au Président Bassirou Diomaye Faye les moyens de mener à bien sa politique de transformation systémique de notre économie. Vous devez donner au Président Diomaye Faye et son gouvernement une majorité écrasante pour qu’on puisse dérouler la Vision Sénégal 2050». Dixit OUSMANE SONKO.

LES FONDAMENTAUX :

Le 17 novembre 2024 auront lieu les élections législatives anticipées au Sénégal. La campagne officielle a débute le 27 octobre. Elles doivent permettre de renouveler pour cinq ans les 165 membres de l’Assemblée nationale. Ce scrutin est la conséquence de la dissolution de l’Assemblée annoncée le 12 septembre 2024 par le Président Bassirou Diomaye Faye. Face à une situation bloquée avec des parlementaires majoritairement opposés à la politique prônée par son parti, les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef), le Chef de l’État va tenter d’obtenir une majorité qui lui serait favorable. Pour opérer une transition vers « une nation souveraine, juste et prospère, et ancrée dans les valeurs fortes, le gouvernement du Sénégal a procédé lundi 14 octobre 2024 à la présentation de son agenda national de transformation dénommé « Projet Sénégal Vision 2050 ». Articulé autour de quatre grands axes stratégiques, le document dans sa teneur et portée propose de nouvelles mesures économiques, mais aussi une volonté de renforcer la cohésion nationale, entre autres. Dans cette dynamique irréversible le PASTEF sous la houlette du Premier Ministre Ousmane Sonko. Il est question de vulgariser ledit document auprès de toutes les forces vives de la nation et des populations en vue d’une appropriation opportune et collective. Par ricochet obtenir une majorité absolue et confortable dans la quinzième législature. C’est dans ce sillage politique que s’inscrit ladite caravane stratégique d’obédience TIC. C’est tout l’enjeu et l’invite aux cybernautes devant appuyant de la liste PASTEF conduite par le Premier Ministre Ousmane Sonko.

Convenons-en à date à l’instar des spécialistes en la matière que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication «NTIC» n’épargnent aucune activité sociale fût-elle la gestion de la cité. En ligne de mire la politique. Il s’agit également d’un bon moyen de gagner du temps et de renforcer l’efficacité en politique. Les différents types de TIC se subdivisent en trois catégories : l’audiovisuel (son et image), l’informatique (codage et traitement de l’information) et les télécommunications (Internet et réseaux). Cette gamme est à exploiter durant les élections à venir. Mettre en place une stratégie politique digitale qui sied, attirer convaincre et persuader la cible votante, obtenir une majorité absolue et confortable au sein de l’Assemblée Nationale : tels sont les principaux enjeux du PASTEF. Il reste que les TIC doivent être maîtrisés pour dépasser et relever ce défi politique et réaliser leur potentiel de vote le 17 novembre 2024 en faveur de la liste de Pastef.

La caravane digitale en cours s’inscrit dans une approche hors des sentiers classiques de campagne électorale d’antan. Il est question dans la méthodologie de connecter le peuple sénégalais et la diaspora au bien-fondé du programme de PASTEF. Par ricochet persuader la cible sur le bon choix de voter pour la liste Pastef. La démarche est innovante dans sa conception et créatif dans sa matérialisation sur le landerneau politique. Le PASTEF a le challenge de se vêtir d’une très large couverture dans la quinzième législature. Les tics aidant.

ELEMENTS D’APPRECIATION STATISTIQUE :

Au Sénégal où près de 10 millions d’habitants sur une population estimée à 16 millions utilisent l’internet, selon l’Agence de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal. Les parties prenantes aux élections législatives du 17 Novembre 2024 sont connectées massivement dans le champ numérique politique. C’est la nouvelle donne. L’adoption de l’internet est étroitement liée à celle de la téléphonie mobile, notamment en ce qui concerne l’internet mobile. Entre 2022 et 2023, le nombre de cartes SIM actives au Sénégal est passé de 20,5 millions à 22,4 millions. En ce qui concerne la téléphonie mobile, le nombre de cartes SIM actives au Sénégal est passé de 20,5 millions à 22,4 millions entre 2022 et 2023. «Le nombre de lignes de téléphonie mobile (22 400 205), largement supérieur à la population sénégalaise (18 032 473) est expliqué par le phénomène multi SIM (un client possédant plusieurs cartes SIM) », a déclaré l’ARTP. L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a recensé 19,8 millions d’abonnements internet auprès des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs d’accès à Internet au 31 décembre 2023. Cela représente une croissance de 15,2 % par rapport aux 17,2 millions recensés de 2022. Le régulateur n’a pas précisé s’il s’agissait du nombre de personnes utilisant internet ou du nombre de cartes SIM ayant accès aux services Internet. Toutefois, le taux de pénétration est passé de 97,12 % en 2022 à 110,11 % en 2023.

Source de référence : https://www.agenceecofin.com/internet/0705-118457-senegal-le-nombre-d-abonnements-internet-a-connu-une-hausse-annuelle-de-15-2.

Une étude digitale a fait ressortir que 95% des inscrits sur les listes électorales sont connectés à l’internet. 80% recueillent les informations politiques via les l’internet et de ses dérivés technologiques à travers les réseaux sociaux. Sur ce terrain numérique, la stratégie électorale est à coups d’images, de sons et de courts textes. Cette option digitale devant permettre aux parties individuellement et collectivement de débattre et interpeller les votants sur le programme de Pastef.

QUESTIONS ET REPONSES AUXQUELLES S’ADRESSE LA CARAVANE DIGITALE EN ROUTE :

A date, l’élection législative du 17 Novembre 2024 au Sénégal est au cœur du débat politique. Cet événement à la fois citoyen et patriotique constitue une préoccupation majeure pour les partis et coalitions politiques en lice. A juste raison, car le peuple jouera sa partition avec brio et sans autre forme de considération autre que le bon choix de liste proclamée suite à la sincérité des urnes. Pour les parties prenantes à l’image de Pastef, il est fortement question d’aboutir à une majorité à l’assemblée nationale. Les enjeux de tout ordre pour la quinzième législature sont multiples.

Cette option politique d’avoir une majorité confortable pour le Pastef est déterminante dans l’exécution de son projet socioéconomique. En effet le PASTEF a besoin d’une représentation de majorité absolue. Le dénominateur commun des parties prenantes du scrutin législatif de 2024 demeure l’implication populaire en leur faveur. Le Sénégal, dans sa répartition géographique, étendue à la diaspora aura son acte décisif à poser pour : le triomphe de la liste de Pastef. Une assemblée de rupture consciente du bon devenir du Sénégal par le JUB JUBAL JUBANTI en bandoulière.

Dans cette vision optimale et scientifique, il s’impose une stratégie de campagne hors des formes de jadis très couteuses et non productives. Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication constituent un terrain d’application pour justement rallier le peuple et la diaspora à la bonne cause qu’est la Rupture.

Serigne Saliou Fall. Signataire de la charte Diomaye Président.

Site : https://globalservicetic.com/Caravanedigitale-EL17nov2024/ Dakar le 7 novembre 2024.