Législatives 2024 : Takku Wallu et Jamm ak njarigñ unissent leur force à Bakel

Dans le département de Bakel, la coalition au pouvoir, Pastef, va devoir faire face à deux coalitions pour espérer remporter le scrutin du 17 novembre prochain. Takku Wallu Senegaal et Jamm ak njariñ ont décidé de mutualiser leurs efforts pour aller ensemble à la quête des voix. Le pacte a été paraphé ce jeudi, en présence des deux plénipotentiaires. Demba Thiam dit Niox, maire de Kidira, et Mapate Sy, président du Conseil départemental de Bakel, ont mis en œuvre la volonté de leurs deux chefs, Macky Sall et Amadou Ba.

Ils ont manifesté aux responsables à la base leur volonté d’unir les forces et de soutenir le candidat le mieux placé. Histoire d’optimiser les chances de l’opposition. C’est ainsi qu’il a été décidé de porter et défendre les couleurs de Jamm ak njariñ de Amadou Ba. Ils sont les mieux placés pour faire face à la machine de Pastef. Surtout avec Killé Sakho, le maire de Diawara, investi sur la liste départementale.

Mapate Sy, joint par téléphone, dira être plus rassuré. «Avec la mise en place de cette inter-coalition, c’est la victoire assurée, soutient-il. D’autant plus que, a estimé le président du Conseil départemental de Bakel, nous avions déjà une bonne avance sur nos rivaux du côté du pouvoir. Aujourd’hui, avec cette union scellée, les chances sont multipliées. Nous appelons les militants des deux côtés à suivre et à respecter les consignes données.»

«Dorénavant, nous voulons une meilleure représentation du département à l’Assemblée na­tionale. Et cela ne peut se réaliser qu’avec des gens mus par l’intérêt supérieur et exclusif des populations», explique M. Sy dans les colonnes du journal Le Quotidien.

«Des députés à la merci du bon vouloir d’un chef, nous n’en voulons pas, et avons décidé de mettre cela dans les tiroirs. Aujourd’hui, si nous avons tous décidé de renoncer à nos candidatures pour porter et défendre Killé Sakho et Souadou Diallo, argumente le président du Conseil départemental de Bakel, c’est parce que nous sommes convaincus qu’avec eux, le département aura des voix crédibles et audibles. Nous prions ardemment et travaillons d’arrache-pied pour qu’au soir du 17 novembre, notre coalition triomphe», a soutenu le président du Conseil départemental de Bakel, Mapate Sy. «L’objectif fondamental est d’imposer la cohabitation au pouvoir en place», a-t-il poursuivi.