Législatives à Bignona: Le scrutin se déroule dans le calme mais…

A l’instar des autres sénégalais en âge de voter, les électeurs du département de Bignona accomplissent ce devoir civique depuis 8 heures au moment de l’ouverture des bureaux de vote. Depuis lors, tout se passe comme souhaité, dans le calme et surtout la bonne humeur entre les différents protagonistes.

L’organisation est saluée par tous les acteurs du pouvoir comme de l’opposition. Cependant, le seul hic demeure le taux de participation jugé faible jusqu’à la mi-journée. Le constat est que beaucoup jeunes ne se sont pas mobilisés pour aller voter le matin et aucune explication scientifique ne peut justifier cela.

Et pourtant lors des élections précédentes on les a vu prendre d’assaut les bureaux de vote dès les premières heures. Certains évoquent le fait que beaucoup sont des étudiants et des élèves qui n’ont pas pu effectuer le déplacement vers leurs localités de vote à cause des examens pour certains étudiants mais aussi la période du mois où les ressources financières commencent à se faire rares.

Quoi qu’il en soit, les différentes coalitions continuent de sensibiliser afin que le taux de participation soit sensiblement amélioré d’ici la fermeture des bureaux de vote

L.Badiane pour xibaaru.