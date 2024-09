Législatives du 17 novembre : La DGE compte innover

La Direction générale des élections (DGE) est dans une croisade contre la désinformation. C’est ainsi que, renseigne une source sous anonymat proche de cette structure en charge des élections, « pour lutter contre la désinformation son souhait le plus ardent est de permettre à l’électeur, partout où il se trouve, de disposer en général d’informations fiables sur les activités de la Direction Générale des Élections (DGE), mais particulièrement sur le déroulement des différentes étapes du processus électoral ».

Et la source câblée par nos confrères d’Emedia d’ajouter : « En considération de la réussite de l’organisation de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, la Direction générale des élections se soumet à l’exigence de maintenir le cap, de redoubler d’efforts sur certains aspects, de se moderniser et de renforcer davantage les missions des acteurs institutionnels et non institutionnels du processus électoral ».

Pour ces prochaines législatives anticipées, elles » seront encore plus transparentes et inclusives ». Pour rappel, ces élections sont fixées au 17 novembre prochain.