Législatives : Le Parti Socialiste se lance dans la collecte de parrainage

C’est un bureau politique qui était attendu pour la tension qui a prévalu, la veille, avec le groupe de cadres qui réclamaient un Congrès extraordinaire. Mais la réunion de samedi, qui a tiré en longueur, a été moins agitée au final. C’est ce que suggère le communiqué publié à l’issue de ce Bp du Parti socialiste (PS) qui a plus à cœur de participer à la campagne de parrainage. Le sujet a fait l’objet de débat lors de leur 15e session du bureau politique à la Maison du parti.

Dans son propos liminaire, la Secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, a salué l’esprit qui a prévalu lors des élections locales et qui a permis à leur coalition de remporter 430 communes sur les 557. Elle a ainsi exhorté ses camarades à rééditer le coup pour les Législatives à venir. « Nous sommes au stade de la collecte des parrainages, en application des dispositions du code électoral. C’est dans ce cadre que j’ai mis à la disposition des unions régionales, un lot de fiches de parrainage, en appoint de ce qui est attendu de la coalition à la base », a-t-elle indiqué.

Toujours dans la perspective du parrainage, Abdoulaye Wilane exhorte tous ses camarades à descendre sur le terrain, renseigne Emedia. Pour l’ancien maire de Kaffrine, il est hors de question qu’il y ait une cohabitation à l’Assemblée nationale. « Nous sommes en train de procéder aux travaux de collecte de parrainages. Je voudrais en profiter pour dire que le Ps engage partout à travers le pays, ses militants et militantes, tous, sans hésitation, à parrainer les listes de Benno bokk yaakaar, les déposer auprès des coordonnateurs régionaux, départementaux ou communaux ou bien les déposer ici, au niveau du siège du parti ou les amener directement à la permanence de Bby », a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre : « Sur ce plan, il n’y a pas de débat genre le Ps est dans ceci ou cela. Le Ps est un parti d’hommes et de femmes responsables. Et plus que n’importe quels acteurs politiques de ce pays, les responsables du Ps ont la claire conscience de la nécessité de garantir la paix, la stabilité et le fonctionnement régulier des institutions de la République. Parce qu’en réalité, de l’indépendance à nos jours, tout ce qui se fait en termes de gouvernance se fait sur la base des acquis laissé par nos devanciers. »