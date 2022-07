Législatives : le Pr Kitane choisit son camp et vote pour…

Dimanche 31 Juillet, j’irai voter pour la coalition Wallu-Yewwi (Par le Pr Kitane)

– Qu’il vente, qu’il neige, qu’il pleuve des trombes d’eau, que le soleil irradie la terre au point de brûler ma peau, j’irai voter car je veux que la mainmise du clan Macky Sall sur les ressources publiques soient contrôlée par un parlement fort et habile.

-Que des météores affleurent l’atmosphère terrestre, j’irai voter car est temps de mettre fin à la négation des libertés politiques des citoyens et à la confiscation des libertés des opposants à ce régime.

-Qu’ils m’offrent des millions la veille du vote ou qu’ils menacent de suspendre ma pitance de la bourse de sécurité familiale, j’irai voter contre ce régime qui a battu tous les records de prévarication et de mal gouvernance.

-Qu’ils me promettent donner 10.000f par liste ramenée des urnes (pour prouver que j’ai voté pour eux), je choisirai pour Wallu-Yewwi car je veux redonner au peuple sa dignité.

-Quoiqu’ils fassent, quoiqu’il se passe, je voterai pour cette inter-collation car je respecterai un engagement que j’ai pris envers un alter ego politique et envers les Sénégalais : je refuserai d’être un traitre.

-Quoiqu’ils mentent sur une éventuelle crise en cas de cohabitation, je voterai pour l’inter-coalition Wallu-Yewwi, car je sais que la cohabitation avec des députés aussi responsables et bien formés est plutôt une chance pour le pays.

On a tout essayé, on a connu toute sorte d’illusion avec le présidentialisme absolu et tutélaire, on a tous été victimes du traumatisme d’un parlement où gitent des trafiquants de faux billets et de passeports diplomatiques : il faut tenter la cohabitation avec des hommes experts, responsables et suffisamment patriotes. Cette cohabitation est une chance pour le pays.

Si nous voulons faire la lumières sur tous les scandales fonciers et financiers de ce régime, nous devons voter pour la coalition Wallu-Yewwi. Si nous voulons rendre justice à tous ces martyrs de la violence politique aveugle de Macky Sall, il faut voter pour l’inter-coalition. Si vous voulez comprendre comment on est passé du simple au double dans la hausse des denrées de première nécessité, votez pour l’inter-coalition.

Si nous voulons que le débat sur le troisième mandat soit définitivement vide et que toutes les portes dérobées (poroxndôll) qui pourraient faciliter un forcing de Macky Sall soient hermétiquement fermées, votons massivement l’inter-coalition et expérimentons quelque chose de nouveau pour notre pays. Si nous voulons éviter le risque d’un bain de sang avec une éventuelle candidature de Macky Sall en 2024, votons pour l’inter-coalition Wallu-Yewwi

Je suis dans l’inter-coalition Wallu-Yewwi et quand je serai seul devant l’urne, je respecterai ma part du contrat moral : je voterai conformément aux clauses de l’inter-coalition au niveau des départements. Le peuple sénégalais a toujours su laver l’affront que les personnes sans moralités lui ont fait et ce, dans le calme et la responsabilité : dimanche ne sera pas une exception.

Alassane K. KITANE