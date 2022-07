Touba : Serigne Faye quitte Wallu pour Benno Bokk Yaakar

A Touba, l’opposition se vide de jour en jour .C’est au tour de Serigne Faye libéral jusqu’au os, qui quitte le navire Jaune bleu pour soutenir la liste de la coalition Benno Bokk Yaakar de Mbacké. Il justifie son acte politique par me fait qu’il ne se retrouve plus dans l’inter coalition Yéwi- Wallu incarnée par Ousmane Sonko le champion de la traîtrise et du mensonge.

Poussant son argumentaire plus loin, Serigne Faye de dire » je n’ai jamais vu un politicien aussi menteur qu’Ousmane Sonko. Comment il peut demander aux jeunes d’aller affronter les forces de l’ordre et de demander aux policiers de laisser sa femme amener son fils à l’école ? ».

On ne peut pas concevoir une cohabitation qui va bloquer le fonctionnement du pays dira-t-il.

Justifiant son ralliement, Serigne Faye de dire qu’il ne peut plus s’opposer au président Macky Sall à cause de l’estime du khalife général des mourides Serigne Mountakha M’backé et par conséquent, il demande à tous les populations de voter pour la liste de la coalition Benno Bokk Yaakar afin de garantir une majorité à l’assemblée nationale au soir du 31juillet prochain.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn