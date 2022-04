Législatives : Pape Djibril Fall a officiellement déclaré sa candidature

Pape Djibril Fall veut devenir député lors des prochaines Législatives. Le journaliste a annoncé officiellement sa candidature aux élections du 31 juillet 2022.

« Mon modeste parcours, l’exercice de mon métier, ma soif de connaître mon terroir et défendre des hommes et des femmes, m’ont amené à rencontrer le peuple dans son entièreté, et sa diversité… de comprendre ses aspirations fortes et limites. Ceci me conforte dans mon attachement à notre grande nation, ma fidélité aux valeurs, d’humanisme, d’empathie, d’ouverture d’esprit de solidarité agissante et de convivialité », a déclaré d’emblée Pape Djibril Fall.

Le journaliste d’ajouter : « C’est fort de ce constat, que j’ai décidé de m’engager davantage à vos côtés, en répondant favorablement à votre invite. Je suis candidat à la candidature pour les élections législatives du 31 juillet 2022», a-t-il dit.

Après l’annonce de sa candidature, Pape Djibril Fall a, selon Senego, sollicité des Sénégalais un maximum de parrainage afin qu’il puisse accéder à l’hémicycle.