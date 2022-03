L’Égypte porte plainte contre le Sénégal pour…

Suite à l’accueil exécrable réservée au Sénégal en Égypte, les supporters sénégalais ont tenu à rendre à leurs homologues Égyptiens, « la monnaie de leur pièce ». Mais, la fédération égyptienne a décidé de déposer plainte.

« La fédération égyptienne de football a déposé une plainte officielle contre ses homologues sénégalais auprès de l’observateur du match, de l’officier de sécurité, de l’AFF « Kaf » et de la FIFA « FIFA » avant le début du match entre les deux équipes qui arrive à la fin des qualifications pour la Coupe A World.

L’équipe nationale égyptienne est exposée au racisme après l’apparition de panneaux insultants sur le terrain du stade de match pour les joueurs, en particulier Mohamed Salah, le chef de l’équipe, alors que les fans ont terrorisé les joueurs en leur jetant des bouteilles et des pierres pendant l’opération d’échauffement. Les bus de la mission égyptienne ont été attaqués ce qui a causé le bris de son verre, et certains ont subi des blessures. Et il ceci a été documenté avec des photos et des vidéos jointes à la plainte », lit-on sur la plainte.