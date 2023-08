L’enfant de 8 ans veut être spider-man…Il se laisse mordre par une araignée dangereuse

En Bolivie, un enfant de 8 ans se laisse mordre par une veuve noire pour devenir Spider-Man, il échappe à la mort

Un garçon âgé de 8 ans a frôlé la mort après s’être laissé mordre par une araignée. Il pensait obtenir les mêmes super-pouvoirs que Peter Parker dans Spider-Man.

Les pouvoirs du super-héros Spider-Man sont tentants mais malheureusement une vraie morsure d’araignée peut s’avérer être dangereuse pour notre vie. C’est le cas de ce petit garçon bolivien âgé de 8 ans. Ce dernier s’est volontairement laissé mordre par une veuve noire en pensant qu’il aurait les mêmes capacités que le célèbrePeter Parker, ont rapporté bolivia.com et l’agence de presse espagnole EFE.

Une morsure loin du film Marvel

Le petit Bolivien a trouvé cette araignée au venin mortel sous une pierre dans la ville de Vichuloma, dans la région d’Orura. « L’enfant, sans tenir compte des risques, l’a ramassé [et] l’a placé sur le dos de sa paume où l’arachnide a mordu », a indiqué à EFE Ernesto Vásquez, responsable du programme des maladies zoonotiques du service départemental de santé d’Oruro.

Persuadé d’obtenir les pouvoirs du super-héros Marvel grâce à sa morsure, le garçon a gardé l’araignée dans un bocal et est rentré chez lui. Mais plusieurs heures plus tard, il a commencé à ressentir de drôles de symptômes dont des courbatures et des contractions musculaires, nécessitant une hospitalisation.

L’enfant hospitalisé en urgences

Les morsures de veuves noires peuvent rapidement devenir nocives si le venin atteint le système nerveux. Dans certains cas, elles tuent les victimes fragiles, comme les enfants. Heureusement pour ce petit aventurier, il a prévenu sa maman à temps et une fois à l’hôpital, il a reçu un anti-venin. Son état s’est désormais stabilisé.

« Nous sommes extrêmement inquiets car l’analyse et les questions posées à l’enfant alors qu’il s’était déjà rétabli indiquent qu’il a ramassé l’arachnide dans un but simple : qu’il voulait devenir Spider-Man », a ajouté Ernesto Vásquez avant de conclure : « Ces araignées noires au dos rouge sont des veuves noires. Elles ne poussent personne à devenir Spider-Man, au contraire, elles mettent des vies en danger. » Si la mésaventure aurait pu lui être fatale, le petit Bolivien aurait dû savoir que dans la fiction, Spider-Man se fait piquer par une araignée radioactive et non une veuve noire.

Source OHM