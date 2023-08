Cameroun : la fille de 16 ans échoue à l’examen…elle se suicide

Cette jeune fille de 16 ans se suicide après avoir échoué à l’examen du probatoire

La chefferie Tchomo dans l’arrondissement de Yaoundé 3e a été le théâtre du crime ce jeudi 3 août. La Toyota Yaris immatriculée 14 36 21 a quitté la chefferie Tchomo à Yaoundé à 21h39. Il y avait un corps dans le coffre et la voiture était en route vers la morgue de la CFTA.

Johanna Michelle Owona, 16 ans, s’est suicidée plus tôt et son corps se trouvait à bord du véhicule de transport en commun après avoir échoué à l’examen probatoire. Les élèves du deuxième cycle du système éducatif français du Cameroun passent un examen officiel appelé le Probatoire.

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le domicile de la victime après cet horrible événement. Sa mère était inconsolable. La sœur sanglotait à côté de leur mère.

« Johanna n’a pas supporté le fait qu’elle ait échoué aux examens. Suite à l’annonce de son échec par l’office du baccalauréat du Cameroun, elle est allée dans sa chambre, où elle a ingéré la poudre toxique (souvent utilisée pour piéger et tuer les souris dans certaines maisons camerounaises). Quelques minutes plus tard, elle souffrait atrocement et a finalement rendu l’âme. Son corps a été enveloppé dans des draps et chargé dans un taxi » , a déclaré un témoin.

Pas la première fois

De ses trois frères et sœurs, Johanna était l’aînée. Elle a fait ses études au Collège Montesquieu, situé près du centre-ville de Yaoundé. Les membres de sa famille affirment qu’il ne s’agit pas de sa première tentative de suicide. Elle avait déjà tenté de se suicider une fois, à l’âge de douze ans, en ingérant de l’essence.

Source CA