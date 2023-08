Macky dans une spirale : il règle un problème…et crée un gros problème

Le président Macky Sall aime les problèmes ; il passe tout son temps à les régler parce que c’est lui-même qui les crée. Le problème « Ousmane Sonko », c’est Macky Sall qui l’a créé de toutes pièces. Il s’est créé un gros problème avec le puzzle Sonko qu’il a failli perdre son pouvoir. Et comme un enchanteur, il le règle en un tour de vis. Celui qui prévoyait un chaos indescriptible n’est plus qu’un perroquet en cage qui refuse de s’alimenter. Aussitôt le problème Sonko réglé, Macky crée encore un autre gros problème qui risque de ternir sa réputation de « grand démocrate africain » …

En 12 années de règne, Macky Sall a vu les problèmes défiler devant lui. Et il est à 80% le « faiseur de problème ». Et si ce n’est pas lui, c’est sa famille. De Pétro-Tim au Covid Gate, Macky Sall n’y est pour rien. Mais sa famille et sa belle-famille ont été indexées. Pendant ces 12 années, Macky sort des problèmes pour en créer et régler d’autres. Aujourd’hui, Macky Sall s’est débarrassé de l’épine « Sonko ». Au moment où les Sénégalais croyaient faire une sieste sans problème, voilà que Macky Sall fait ressortir une vieille plaie qui pue. Sa succession et sa belle-famille.

Les deux pions de la famille Faye

Macky Sall a été élu par les Sénégalais et non sa belle-famille. Son beau-frère Mansour Faye s’invite dans la succession pour le fauteuil présidentiel. Et il n’est pas seul. Il est accompagné de son « sourga » Amadou Mame Diop, son ami d’enfance et responsable politique APR de Richard-Toll. La belle-famille de Macky lance dans le jeu deux pions. Si ce n’est Mansour, c’est donc Amadou Mame Diop. Comme si le Sénégal se résumait à la famille « Faye bou Marème Faye ».

Sommes-nous véritablement au Sénégal, ce pays de Senghor, Mamadou Dia et Wade ? Macky Sall a, certes, demandé à Mansour Faye de ne pas en rajouter (les problèmes) mais le mal est déjà fait. Mansour est là et rien ne peut le faire reculer. Il est le maire de Saint-Louis, l’une des plus grandes villes du Sénégal. En termes de représentativité, il est plus costaud que Abdoulaye Daouda Diallo et Aly Ngouille Ndiaye qui sont respectivement maire de Boké Dialloubé et de Linguère. Ainsi, il croit aussi qu’il peut-être ce président attendu en 2024.

Macky pris dans son propre piège

A travers Mansour Faye et Amadou Mame Diop, c’est le clan « Faye bou Marème Faye » qu’on voit. Et qui dit Marème Faye dit Macky Sall. Et cette intrusion pourrait nuire à la réputation de Macky Sall qui pourrait prendre un sacré coup. Selon une source, le clan Faye tient à avoir son mot à dire dans la désignation du candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection de février 2024. Et, il tient que ce soit un membre de la famille.

Macky Sall est pris dans son propre piège en impliquant des membres de sa famille et de sa belle-famille dans la gestion des affaires de l’Etat. Parmi eux, il y a Mansour Faye qui apparait comme un homme arrogant aux yeux de nombreux Sénégalais. Il faut dire que Mansour Faye ne fait rien pour effacer cette image que lui collent nombre de Sénégalais. Au contraire, il se signale à chaque fois qu’il fait des sorties par des dérapages.

D’ailleurs, dans sa livraison de ce week-end, le quotidien Source A indique que Mansour Faye lors de la rencontre initiée par le Chef de l’Etat avec les candidats à la candidature dans le camp présidentiel, en avait profité pour solder maladroitement des comptes. Mansour Faye veut accuser des candidats d’avoir vendu la mèche dans la presse, à propos de Amadou Mame Diop lui aussi aligné dans la course pour la succession de Macky Sall.

La sortie maladroite de Mansour Faye

« Juste pour liquider Mame Diop qui est cadre, militant, maire, député depuis 2014, aussi méritant que tous ceux qui sont autour de cette table, certains l’ont présenté comme un candidat de la famille. Alors qu’il n’en est rien. Depuis qu’il a été fait Président de l’Assemblée nationale, il est devenu la cible de ces gens ambitieux prêts à tout, c’est injuste. Si la famille avait un candidat, ce serait bien moi et j’assumerais mes responsabilités dans ce cas », s’est emporté Mansour Faye.

Quelle sortie maladroite ! Non seulement, il tente vaille que vaille de « vendre » Amadou Mame Diop « méritant » à ses yeux, mais aussi il s’en prend aux autres candidats à la candidature de la mouvance présidentielle pour les accuser d’être ceux qui sont derrière la presse pour présenter le Président de l’Assemblée nationale comme le « candidat de la famille ». Comme pour vouloir démontrer que la famille Faye n’a rien à voir avec la candidature de Amadou Mame Diop, il soutient que si celle-ci devait avoir un candidat, ce serait lui.

Il y a beaucoup d’insinuations à travers ses propos qui lui sont prêtés. Mansour Faye reconnait implicitement tout de même l’implication de sa famille dans la gestion des affaires de l’Etat. Sinon, jamais il n’aurait dit que si sa famille devait avoir un candidat, ce serait lui. Décidément, dans toute cette histoire, c’est Macky Sall qui n’est pas encore sorti de l’auberge.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn