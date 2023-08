Sonko en prison…l’opposition se partage l’électorat de Pastef

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef) n’existe plus ! Placé sous mandat de dépôt depuis le lundi 31 juillet, Ousmane Sonko est détenu à la prison de Sébikotane. Il est sous le coup de huit chefs d’accusation mêlant délits et crimes présumés. Ce qui le met hors course pour les prochaines élections. Le Pastef est aussi dissout par l’Etat qui l’accuse d’être une organisation insurrectionnelle. Ce puissant parti dissout et le leader en prison, les patriotes ne savent plus sur quel pied danser. Mais le malheur du maire de Ziguinchor fait le bonheur de ses camarades de l’opposition.

Même si la prison n’est pas souhaitée à quelqu’un, l’emprisonnement de Ousmane Sonko fait le bonheur de certains leaders de l’opposition. En jouant trop près du soleil, le chef de l’opposition radicale s’est brûlé les ailes. Ses multiples défiances envers l’autorité de l’Etat l’ont conduit à la prison de Sébikotane. Sonko a aussi perdu le parti qu’il s’est tué à forger. Les autorités ont prononcé sa dissolution le même jour. Depuis lors, beaucoup se pose la question à savoir que deviendront les patriotes qui n’avaient que Sonko comme candidat à la présidentielle de 2024 ?

Une chose est sûre, ils ne resteront pas les bras croisés. Ils vont tout faire pour laver l’affront. Et c’est le candidat de Benno Bokk Yakaar qui en paiera le prix fort. Beaucoup de jeunes sont déjà en possession de leur carte d’électeur. Alors, les autres leaders de l’opposition vont tout faire pour récupérer le terrain perdu par le maire de Ziguinchor. Deux profils sont compatibles avec ce que recherchent ses jeunes perdus. Ces deux leaders sont à l’image de Sonko à quelques exceptions prêts.

Bougane Guèye Dany et Déthié Fall sauront pleinement bénéficier du terrain perdu par Ousmane Sonko. Déthié, leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) s’est forgé une solide réputation auprès de Sonko. Compagnon de guerre depuis longtemps, il s’est toujours battu pour le maire de Ziguinchor. D’ailleurs cela avait poussé bon nombre d’observateurs à dire que l’ancien pensionnaire de Rewmi était un apprenti de Sonko. Mais il n’en était rien. Déthié préparait son avenir politique comme tout bon politicien.

Avec l’élimination de Pastef, certains patriotes ont déjà commencé à mettre en avant Déthié. Sur les réseaux sociaux, il est devenu leur nouveau champion. Ce parce qu’il a porté tous les combats de Sonko. Quand le leader de Pastef s’est barricadé à Ziguinchor, il fait partie des premiers à le rejoindre. Malheureusement, son compagnonnage avec Idrissa Seck pourrait être un handicap. Car la jeunesse de Sonko veut changer le système. Et choisir un ancien membre de Rewmi reviendrait à continuer à être dans le système. Mais Déthié a la même fougue que Sonko.

Pour sa part, Bougane Guèye Dany est bien parti pour la présidentielle. Avec son expérience en matière d’élection, il sera un sacré adversaire pour le candidat de Benno. Ses prises de position ressemblent à celles de Ousmane Sonko. Contrairement au leader de Pastef, le patron du mouvement Gueum Sa Bopp ne sait jamais lancé sur la voie de l’insurrection. Il n’a jamais défié l’autorité de l’Etat. Avec lui, les patriotes pourraient avoir un nouveau type de leader pour faire face à la mouvance présidentielle. Et aussi prendre leur revanche sur Macky Sall.

Ce compagnonnage ne sera pas facile. Il n’y a pas longtemps, l’armée virtuelle de Sonko avait pris Bougane pour cible. Des attaques qui ont laissé des traces. Mais en politique rien n’est impossible. Les patriotes devront mettre leur égo de côté et composer avec quelqu’un qui a les mêmes aspirations qu’eux. A chaque fois que le pouvoir s’en est pris à Sonko, le patron du groupe D-Média a pris sa défense.

Si des opposants venus d’ailleurs peuvent profiter du malheur de Sonko c’est parce qu’au sein de Pastef on leur a facilité la tâche. Les grosses têtes du parti n’ont pas su être des leaders de consensus. Birame Soulèye Diop a tout fait pour bousiller ses chances de prendre la relève. En refusant de lâcher un de ses postes, il a signé son arrêt de mort. Car beaucoup de jeunes patriotes ont vu en lui un être arrogant qui défie l’autorité du PROS (Président Ousmane Sonko).

Quelqu’un comme Abass Fall pouvait bien faire l’affaire. Mais cet homme n’a jamais mouillé le maillot pour le parti. C’est derrière son clavier qu’il mène tous ses combats. Au moment où d’autres donnent leur vie. Tout ce qu’il est aujourd’hui, il le doit à Ousmane Sonko. Alors cela ne devrait étonner personne si les patriotes se réfugient dans les autres partis politiques. Bougane et Déthie ont une chance unique pour étoffer leur entourage !

