L’enseignant viole 13 élèves et enceinte 9 autres

Un enseignant d’un internat islamique échappe à la peine de mort ou la castration chimique car il a été emprisonné à vie pour avoir violé treize élèves et en avoir fécondé neuf en Indonésie.

Le juge a déclaré que l’enseignant Herry Wirawan avait formé s3xuellement les 13 filles, qui avaient entre 12 et 16 ans, et avait engrossé au moins neuf de ses victimes, dont certaines avaient été blessées par les viols.

L’affaire a été tranchée devant le tribunal lundi et l’homme a été condamné.

« Wirawan a été reconnu coupable … des crimes de violence délibérée, forçant à plusieurs reprises des rapports s3xuels à plusieurs victimes », a déclaré le juge Yohannes Purnomo Suryo Adi au tribunal de la ville de Bandung, dans l’ouest de Java.

Wirawan a plaidé coupable et a présenté ses excuses à ses victimes et leurs familles lors du procès. Son avocat, Ira Mambo, a déclaré qu’il parlerait à son client de l’opportunité de faire appel du verdict.

L’enseignant a été accusé d’avoir violé au moins 13 élèves de 2016 à 2021 à l’école, dans des chambres d’hôtel ou dans des appartements loués, selon l’acte d’accusation. Au moins neuf bébés seraient nés à la suite des viols.

Des responsables indonésiens, dont le ministre de la protection de l’enfance du pays, ont soutenu les appels à la peine de mort, bien que la commission des droits de l’homme du pays, qui s’oppose à la peine de mort, ait déclaré que ce n’était pas approprié. Wirawan est arrivé au tribunal menotté et a gardé la tête baissée pendant que le juge le condamnait. Le tribunal a déclaré que le dédommagement aux victimes serait payée par le gouvernement.

L’affaire a suscité un tollé public sur le nombre de v.iols et la durée de leur survenance. Les responsables ont déclaré que de nombreuses victimes n’avaient pas signalé leurs v.iols de peur de devoir revivre l’expérience traumatisante, et leurs parents avaient confiance que l’internat guidait leurs enfants pour qu’elles deviennent des personnes bonnes et religieuses.

La police de Java occidental a commencé à enquêter sur l’affaire et a arrêté Wirawan en mai dernier lorsque les parents d’une victime se sont rendus à la police après que leur fille soit rentrée chez elle en vacances et a admis qu’elle venait d’accoucher. Le panel de trois juges du tribunal de district de Bandung a reconnu Wirawan coupable d’avoir enfreint la loi sur la protection de l’enfance et le code pénal. Ils ont également ordonné au ministère de l’Autonomisation des femmes et de la Protection de l’enfance de payer 331 millions de roupies (23 200 $) en compensation combinée demandée par les victimes et entre 600 $ et 6 000 $ pour un traitement médical et psychologique pour chaque fille.

“L’accusé a délibérément commis des violences et des actes obscènes », a déclaré le juge président Yohannes Purnomo Suryo Ali. “Au lieu d’éduquer ses élèves, il a eu recours à la violence ou aux menaces de violence pour forcer les enfants à avoir des rapports s3xuels avec lui. »

Les juges ont également décidé que neuf enfants nés des victimes devaient être remis à l'Agence de protection des enfants et des femmes avec une évaluation périodique « jusqu'à ce que les