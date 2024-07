Les 10 pays les plus sûrs en Afrique : La côte d’Ivoire et le Sénégal out

Certains pays d’Afrique peuvent se targuer d’un certain niveau de sécurité. Selon Numbeo, l’une des principales plateformes de données et de recherche au monde, des pays comme le Rwanda, la Tunisie et le Ghana figurent parmi les plus sûrs au monde.

C’est agréable de se promener sans avoir le cœur brisé, n’est-ce pas ? Il y a quelque chose d’incroyablement réconfortant à savoir que l’on peut vaquer à ses occupations sans se soucier constamment de sa sécurité.

Cependant, pour de nombreuses personnes dans différentes parties du monde, ressentir un sentiment de sécurité dans un environnement donné est un luxe en raison de la présence de la criminalité.

Dans un article précédent, nous avons souligné que la prévalence et les types de crimes peuvent varier considérablement selon l’endroit où l’on se trouve. Certains pays d’Afrique, par exemple, sont confrontés à des défis particuliers qui compliquent la question.

Par exemple, l’Afrique du Sud affiche l’indice de criminalité le plus élevé à la mi-2024, avec un score de 74,8. Six des dix villes ayant l’indice de criminalité le plus élevé à la mi-2024 se trouvent dans le pays.

Le Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique, a le taux de criminalité est le plus élevé du continent, avec un score de 66,7. L’Angola arrive en troisième position avec un score de 66,1.

Cependant, certains pays du continent peuvent se targuer d’un certain niveau de sécurité. Selon Numbeo , l’une des principales plateformes de données et de recherche au monde, des pays comme le Rwanda, la Tunisie et le Ghana figurent parmi les plus sûrs au monde, avec des indices de criminalité relativement faibles et des indices de sécurité élevés. Plus précisément, le Rwanda a un indice de sécurité de 73,6, la Tunisie de 55,9 et le Ghana de 54,6.

RANG PAYS INDICE DE SÉCURITÉ MI-2024 INDICE DE CRIMINALITÉ 1 Rwanda 73,6 26.4 2 Tunisie 55,9 44.1 3 Ghana 54,6 45.4 4 Soudan 54,5 45,5 5 Zambie 54.0 46.0 6 Egypte 52,7 47.3 7 Ile Maurice 52,6 47.4 8 Maroc 52.4 47,6 9 Ethiopie 49,9 50.1 dix Algérie 47,8 52.2

Source AM