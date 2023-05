Une femme peut avoir plusieurs maris dans ces 3 pays d’Afrique

La polyandrie est considérée comme la poule qui chante dans la basse-cour. C’est la femme qui commande, porte la culotte, choisit ses époux, et les répudie. De nombreux cas de polyandrie ont été enregistrés dans le passé dans plusieurs tribus. Les femmes étaient autorisées à épouser plusieurs hommes et même des frères de la même famille. Cette pratique qui n’est plus très courante, subsiste.

En effet, la polyandrie est pratiquée dans ces trois pays d’Afrique.

1/Kenya

En août 2013, deux hommes kenyans ont conclu un accord pour avoir une épouse avec laquelle ils avaient tous les deux eu une liaison. La loi kenyane n’interdit pas explicitement la polyandrie, bien que ce ne soit pas une coutume courante. Des cas de polyandrie ont également été signalés chez les Massaï du Kenya.

2/Nigéria

Au Nigeria, le peuple Irigwe qui vit à l’ouest du plateau, Jos, est un peuple unique d’environ 17 000 personnes pratique la polyandrie même si elle est actuellement combattue. Les Irigwe nigérians ont pratiqué la polyandrie pendant de nombreuses décennies jusqu’à son interdiction en 1968. Auparavant, les dames avaient le droit d’avoir un «co-mari» et de se déplacer librement d’un foyer à l’autre, et la paternité de leurs enfants était attribuée au mari que la femme a passé plus de temps.

3/RDC

En République Démocratique du Congo, dans les provinces voisines du Kasaï occidental (centre) et de Bandundu (centre-ouest) on permet aux femmes d’avoir plusieurs maris. il existe même une coutume de « femme commune » entre plusieurs hommes. Parfois l’homme le plus viril du groupe met au point un plan pour devenir le mari exclusif de la femme…

Source Coup