Les 100 millions douteux de Guy Marius Sagna…attaqués par Akhenaton

Il n’y a pas à dire. Plus rien ne va au parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Depuis que Ousmane Sonko est en prison c’est le désordre avec un certain Guy Marius Sagna. Chacun mène le combat comme bon lui semble. Au sein des patriotes, une guerre fratricide est en train de faire des dégâts. Plus rien ne va entre Guy Marius Sagna et un des membres de l’ex Pastef, Ousseynou Seck (Akhenaton). Leur petite guéguerre révèle un «mensonge» autour des 100 millions collectés par le député de Sonko.

Guy Marius Sagna est en tournée dans la diaspora. Le député élu sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi fait le tour de nombreux pays dans le but de délivrer le message de son mentor. Mais aussi d’attaquer depuis l’étranger le régime du président Macky Sall. Un voyage qui le met à l’abri contre toute poursuite judiciaire. Mais ce déplacement est une occasion pour lui de trouver de l’argent pour financer leur parti dissous depuis le mois de juillet. Rien qu’en Italie, les patriotes avaient annoncé avoir récolté 100 millions pour le PROS (Président Ousmane Sonko).

C’est Guy Marius Sagna lui-même qui en avait fait l’annonce sur sa page Facebook. «Mobilisation XXL de PASTEF Italie pour investir Ousmane Sonko comme seul et unique candidat de PASTEF et collecte de 100.000.000 de francs CFA pour financer sa campagne électorale: c’est cela la réponse de PASTEF à Macky Sall (…) », avait-il écrit sur le réseau social. Preuve à l’appui, il a publié une photo sur laquelle on l’aperçoit avec une plaquette marquée 100 millions. Ce qui prouve, à première vue, que les patriotes en Italie ont bien collecté ladite somme.

Mais si on en croit un éminent membre de l’ex Pastef, fidèle défenseur de Sonko et grand insulteur des Khalifes, ce que Guy Marius Sagna a annoncé est faux. Ce patriote n’est autre que Ousseynou Seck dit Akhenaton. Dans une vidéo publiée sur certaines plateformes de réseau social, il a catégoriquement réfuté le montant annoncé par le député. Si on en croit ce défenseur du maire de Ziguinchor, ils n’ont collecté qu’entre 20 et 30 millions (voir vidéo en-dessous). Un montant largement différent de ce que le député de Sonko a annoncé.

Même si rien ne prouve les dires de Akhenaton, c’est cas même logique. Les patriotes en Italie ne peuvent avoir collecté une telle somme. Surtout dans un délai aussi court. De toute la diaspora, les sénégalais en Italie sont les moins nantis financièrement. Pour ne pas dire qu’ils sont les plus pauvres. Alors comment peuvent-ils être capables d’un tel exploit ? Pour ne pas être un oiseau de mauvaise augure, on peut dire que le défenseur de Sonko et insulteur des Khalifes a raison de douter des chiffres avancés par Guy Marius Sagna.

Si, avec la conjoncture économique mondiale, les patriotes en Italie ont réussi à avoir 100 millions, ceux des autres pays de la diaspora devaient en faire pareil. Malheureusement tel n’est pas le cas. Par exemple en Hollande, l’ex Pastef n’a pu réunir que sept (7) millions. Un montant très inférieur à celui collecté en Italie. Un autre fait troublant qui semble donner raison à Akhenaton. Alors, Guy Marius Sagna devrait éclairer ses camarades de parti qui croient avoir décroché le jackpot.

En attendant d’avoir des réponses aux interrogations de Akhenaton, l’ex Pastef ne doit pas s’enjailler. Les millions collectés par ce parti dissous auront du mal à franchir nos frontières. Le financement étranger des partis politiques est très clair en ce qui concerne l’argent collecté à l’étranger. Le député du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi risque même d’être arrêté s’il foule le territoire national avec ces millions. Ce qui pourrait expliquer que Guy Marius Sagna reste à l’étranger au moment où ses collègues sont à l’Assemblée nationale

Quoiqu’il en soit, le malaise est profond à l’ex Pastef. L’emprisonnement de Ousmane Sonko est en train de détruire le peu qui reste de ce parti dissous. Sans le maire de Ziguinchor, les patriotes continueront de perdre leur union d’antan. Ce qui donnera à leurs adversaires les armes qu’il faut pour les éliminer. Mais attention, les camarades de Sonko savent faire face.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru