Voici les 3 signes du zodiaque complétement accros au s€xe !

Qui sont ces 3 signes astrologiques complétement accros au s€xe ?

Certains signes astrologiques sont de véritables coquins sous la couette. Qui sont ces trois signes du Zodiaque complètement accros au sexe ? Faites-vous partie de ces signes pour qui le sexe est quasi vital ?

Scorpion : toujours plus de relations sexuelles !

Les positions du Kamasutra n’ont plus de secret pour vous et vous en demandez toujours plus à votre moitié, Scorpion ! D’ailleurs, vous n’êtes jamais fatigué et votre libido est toujours à son paroxysme. D’humeur torride, vous adorez surprendre votre partenaire en faisant l’amour dans des endroits toujours plus insolites et aimez-vous retrouver corps contre corps pour passer une nuit passionnelle et inoubliable.

Vous adorez vous surprendre et découvrir de nouvelles pratiques toujours plus folles. Le sexe est pour vous l’occasion de fuir la routine, d’assouvir toutes vos pulsions, mais surtout pour vous, le sexe est l’assurance d’une histoire d’amour qui marche.

Ces deux signes astrologiques qui cachent bien leur jeu

Si vous avez besoin de vivre une vie sexuelle épanouie, votre moitié est bien obligée de suivre la cadence et votre fougue débordante, Bélier ! Célibataire, vous n’hésitez pas à renouveler vos conquêtes rapidement, il est hors de question de s’ennuyer ! Dès que vous parlez, c’est pour discuter sexe avec votre entourage.

Enfin, le Sagittaire, doté d’un grand pouvoir de séduction, adore le sexe et n’en a pas honte ! Désireux d’une vie sexuelle libre et épanouie, ce signe de feu se lasse parfois très vite. Il a besoin d’être stimulé en permanence et ne recule devant aucune expérience farfelue. Enfin, si la Vierge et le Cancer sont des signes astrologiques connus pour leur grande timidité, ils n’ont honte de rien !

Source OHM