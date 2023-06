Ousmane Sonko voulait rendre le Sénégal ingouvernable…Il a été trahi par…

Il a failli réussir. Ousmane Sonko était si proche de son but de rendre le Sénégal ingouvernable. C’était mal connaître la puissance d’un État. Il a voulu se battre contre un État avec des mercenaires et des jihadistes, mais il a échoué. Le Sénégal a vacillé mais n’est pas à genoux. Le pays a résisté contre des oppresseurs qui se cachaient derrière des manifestants « patriotes » qui servaient de chair à canon. Le plan de Ousmane Sonko a échoué car il a été trahi par un fait anodin. Et le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, a mis en branle des moyens pour mettre hors d’état de nuire des « bandits » cachés.

Ousmane Sonko avait dit que Dakar allait être le point de départ de sa révolution qui devait démarrer par le Sénégal ensuite s’étendre sur le reste de l’Afrique. Il avait dit qu’il avait les « moyens de rendre le Sénégal ingouvernable » lorsqu’il quittait Ziguinchor pour rallier Dakar. C’était sans compter la détermination dont ont dû faire nos forces de défense et de sécurité (FDS).

Ousmane Sonko n’a pas pu voir venir lorsqu’il a été cueilli de ce qui était sa « Caravane de la liberté » à l’entrée de Kaffrine. Le pauvre, il n’a jamais rien compris de ce qui venait de l’arriver. Ousmane Sonko a essayé en vain pour que sa « Caravane de la liberté » soit un échec. Celle-ci s’est transformée en eau de boudin.

A son départ de la capitale du Sud, il avait aussi déclaré la guerre au Chef de l’Etat : « Je vous donne rendez-vous à Dakar, soit [le Président] Macky Sall recule, soit on lui fera face pour en finir », avait-il lancé plein d’assurance à des centaines de partisans exaltés, accourus devant sa maison de Ziguinchor. Pour la suite de l’histoire, on le sait. Non seulement, Ousmane Sonko a été ridiculisé par les FDS qui l’ont transporté de force à bord de leur fourgonnette à Dakar, mais depuis, il ne peut plus sortir de son domicile.

La réquisition de ses téléphones a permis aux FDS de découvrir que le leader de Pastef préparait un vaste complot pour rendre ingouvernable tout le Sénégal. Ousmane Sonko est allé recruter des mercenaires qui sont des anciens combattants du Mouvement des forces démocratique de la Casamance (MFDC) dans le maquis casamançais, des forces venues de la Guinée-Bissau épaulés par des jihadistes dont le seul but est de déstabiliser le Sénégal afin de s’emparer de toutes ses ressources naturelles afin de pouvoir mieux financer leurs activités.

Ensuite Sonko a demandé à ses partisans de sortir et de marcher vers le Palais. Il a été aidé dans son appel à l’insurrection par des immigrés de la Diaspora qui haïssent le Sénégal. Ousmane Sonko avait vraiment mûri son plan. Il avait ourdi un plan pour rendre le Sénégal ingouvernable. Il a payé des mercenaires venus de la sous-région pour participer aux manifs avec des armes.

Et puisque le projet Pastef est basé sur un socle islamique, des djihadistes venus du Sahel soutenaient aussi Sonko dans cette phase de déstabilisation. Mais tout ce plan de Sonko a échoué. Il a été trahi par lui-même. Ousmane Sonko a commis une bêtise. Et cette bêtise a sauvé le Sénégal du chaos. Il avait stocké dans ses téléphones son plan de déstabilisation et les noms de partenaires dans son entreprise macabre. Et ses téléphones ont parlé.

Et ce n’est pas tout. Des armes lourdes ont été commandées par Sonko pour armer ces djihadistes et rebelles. Mais Sonko a été trahi par un de ses téléphones qui a parlé. Eh oui, le téléphone Blackberry qu’appréciait fort le leader du Pastef a livré beaucoup de secret. Ousmane Sonko voulait avec ses armes et ses Djihadistes, ramasser le pouvoir dans la rue. Mais le ministre de l’Intérieur et ses services ont fait échouer le plan diabolique du leader de Pastef.

Ousmane Sonko apprend à ses dépens que les FDS veillent au grain. Il n’est pas facile de tromper leur vigilance. Comme quoi, un crime n’est jamais parfait…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn