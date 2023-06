Révolution Sonko…Pastef prépare un sale coup pour le Sénégal

La politique est devenue le quotidien des sénégalais. La guéguerre entre Ousmane Sonko et Macky Sall est en train d’entraîner le Sénégal dans un futur sombre. Les déboires judiciaires du maire de Ziguinchor ont poussé le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) à se radicaliser davantage. Les manifestations de ces derniers jours cachent un projet beaucoup plus sombre pour notre pays. Ce parti n’a pas abandonné son projet insurrectionnel.

Pastef n’a plus d’alternatives politiques. Il a hypothéqué son avenir politique dans les affaires Prodac et Sweet Beauté. Le parti est coupé de tous ses meneurs. Tous les profils qui se dégageaient pour prendre la place de Ousmane Sonko ont été écartés. Certains sont en prison, d’autres ont été réduits au silence. Alors, les patriotes continuent d’appeler les jeunes à braver tous les interdits en dépit des 16 morts. Aucune compassion si ce n’est une manière d’attiser cette douleur

Mais si Pastef agit ainsi, c’est parce qu’il a une mission bien définie. Ce parti est en train de tout faire pour créer une situation insurrectionnelle au Sénégal. Seule manière pour ce parti de renverser Macky Sall qui les a battus à toutes les élections. Cette voie prise par Pastef braque les projecteurs sur le Sénégal. Notre pays est scruté à la loupe par la communauté internationale. Il ne se passe plus un seul jour sans que notre pays ne fasse la une des médias occidentaux. Ce pays, jadis de la “Téranga” (hospitalité), est sur le point de connaître la malédiction du pétrole.

Pour Pastef, c’est Sonko ou rien. Alors la finalité de leur combat c’est faire le maximum de morts pour que l’armée prenne le pouvoir. Et pour y arriver, les tonneaux vides des réseaux sociaux alimentent la propagande. Ils attisent la haine entre sénégalais. Les conséquences de leur révolution leur importe peu. Ils sont prêts à sacrifier encore une semaine de cours, des vies humaines et empêcher aux “gorgorlous” (débrouillards) d’accéder à leur salaire mensuel uniquement pour les beaux yeux d’un seul homme. Comme des moutons de panurge, le gouvernement suit la logique pastéfienne.

Cette idée prouve davantage que pastef n’a plus sa place dans l’échiquier politique. Un parti qui souhaite voir l’armée prendre le pouvoir n’est pas digne de diriger un pays. Tous les gouvernements armés ont connu un funeste destin. Quand les militaires prennent le pouvoir, il devient impossible de les renverser démocratiquement. Tout ce qui peut changer la donne, c’est un nouveau coup d’État. Un perpétuel cycle qui fera du Sénégal une nouvelle dictature.

Depuis que les patriotes se sont lancés sur la voie de la révolution, le pays est bloqué. Les Banques fonctionnent à peine, les transferts d’argent ont fermé boutique de peur d’être dépouillé et par manque de connexion. Car internet est bêtement coupé par l’Etat du Sénégal. Alors qu’on est en fin de mois. Les sénégalais n’arrivent pas à rentrer dans leurs fonds. Les universités sont fermées. Des vandales ont tout saccagé poussant les étudiants à rentrer chez eux au moment où le fils de Sonko et des autres responsables de Pastef suivent tranquillement leurs cours.

Tout cela dans le but de renverser un pouvoir démocratiquement élu. Macky Sall est loin d’être un saint. Mais c’est un chef d’État élu par un peuple. Il s’en ira de gré ou de force après avoir accompli son dernier mandat qui prend fin en février 2024. Voilà comment un pouvoir est renversé dans un pays démocratique. Quand Macky décidera de faire un troisième mandat, il saura qu’il n’a hérité du Sénégal. C’est ce combat pour préserver la paix sociale que mènent les véritables patriotes de ce pays.

Le Sénégal n’est pas une nation qu’une armée dirige. Les sénégalais votent depuis 1960. Ils savent comment une démocratie marche. Mais quand on a que la violence comme argument, on ne peut pas être un homme d’Etat. En voulant plonger le pays dans un chaos institutionnel, Sonko et ses camarades ne font que se ridiculiser. Jamais, des personnes dotées de raison ne vont plonger le pays dans un bain de sang uniquement pour les beaux yeux d’un homme qui a précipité sa chute.

Il est l’heure pour les jeunes d’être conscients des enjeux de l’heure. Ils doivent impérativement refuser d’être utilisés par des politiciens véreux. Les gros bras utilisés comme des nervis doivent savoir qu’ils ne sont rien d’autre que des objets aux yeux de leurs employeurs. Les Forces de l’ordre doivent revenir à la raison et savoir que le maintien de l’ordre ne veut pas dire tuer des jeunes qui ont été manipulés par une tierce personne. Si nous n’y prenons pas garde, on risque de se retrouver dans la même situation que certains pays de la sous région.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru