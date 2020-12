Après avoir passé le week-end à la police, les quatre (4) membres de Noo Lank, à savoir Malick Biaye, Fallou Diagne, Pape Abdoulaye Touré, et Thierno Sall viennent tous d’être déférés à la prison du Cap ManuelI. Ils seront jugés mercredi matin. Et sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite et outrage à agent.

Le secrétaire administratif de FRAPP France Dégage a dénoncé un coup de force contre les « résistant ». « Dans ce Sénégal, il vaut mieux être un trafiquant de faux billets, un trafiquant de drogue, un voleur de deniers publics plutôt qu’un résistant, un patriote… », déplore-t-il, dans une note avant de rappeler que « ces arrestations ne nous feront pas oublier que la lutte c’est contre le bradage des ressources halieutiques du Sénégal au profit de l’Union européenne ».

Et toujours selon lui,« La diversion ne passera pas! L’intimidation ne passera pas! », prévient Guy Marius Sagna qui, dans la foulée, exige la libération de ses camarades.