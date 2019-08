Les « Amis d’Adama Gaye » se mobilise pour le faire libérer

COMMUNIQUE DE PRESSE

le Cercle des Amis d’Adama Gaye s’est réuni à Dakar pour, d’une part élaborer un plan d’actions, et d’autre part, mener une campagne de sensibilisation pour faire libérer , dans les plus brefs délais, le prisonnier d’opinion qu’est Adama Gaye. C’est pourquoi , il compte, dans les prochains jours, se faire entendre. Aussi , organiser a-t-il une tournée auprès des organisations de défense des droits de l’homme, des partis politiques, des leaders d’opinion, des autorités religieuses et coutumières que compte le pays.

Le Cercle envisage d’investir toute la presse nationale et internationale afin d’effacer la peinture dénigrante que le régime en place a dressée au sujet de la personne d’Adama Gaye qui n’a fait qu’exprimer son opinion éclairée et fondée sur des preuves irréfutables autour de la gouvernance minière qui s’avère opaque. Connaissant le patriotisme viscéral d’Adams Gaye et sa volonté d’apporter la lumière sur la nébuleuse des contrats gaziers et pétroliers, le Cercle condamne jusqu’à la dernière énergie la détention arbitraire d’Adama Gaye, une détention fondée d’ailleurs sur le bon vouloir d’un Prince dont le seul but est de bâillonner tous les lanceurs d’alertes qui s’investissent et s’activent autour des scandales occasionnés dans la gestion de nos richesses minières. Au nom de la sauvegarde de l’État de droit pour lequel des citoyens ont lutté et consenti des sacrifices énormes, le Cercle des Amis d’Adama Gaye exhorte tous les patriotes et démocrates du pays à signer la pétition lancée pour la libération du lanceur d’alertes.Il y va de l’avenir et de la préservation des libertés individuelles et collectives que le régime de Macky Sall veut confisquer , en faisant de l’intimidation, de la répression aveugle et de l’arrestation arbitraires ses armes .Le Sénégal est connu à travers son culte de la justice et du refus de l’arbitraire. Ainsi, le Cercle tend la main à tous les citoyens pour que cessent définitivement les méthodes relevant de l’ère du Goulag et de Mansa Conko et consistant à maintenir en prison des gens dont le seul tort est d’éviter au Senegal »la malédiction du pétrole »

Fait à Dakar, le 17 août 2019

Le Cercle des Amis d’Adama Gaye